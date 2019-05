Alice de Andrè lancia pesanti accuse al Gf e a Barbara d’urso: casa degli orrori, una setta pericolosa

Dopo quello che è successo nella puntata del Grande Fratello 16 in onda il 20 maggio 2019, Alice de Andrè, sorella di Francesca, decide di dire la sua via social. Non ha voluto parlare prima di quanto stesse accadendo a sua sorella in questa esperienza nella casa del Gf ma, dopo quello che è successo ieri sera, prende posizione. E lo fa anche lanciando pesanti accuse al programma di Canale 5 e alla conduttrice. Parla di una “casa degli orrori” di una “setta”, di un gioco al massacro che non fa bene a nessuno. “Trovo agghiacciante che tutto questo sia legale” ha detto la sorella di Francesca de Andrè nel suo ultimo post su Instagram che vi riportiamo per intero.

ALICE DE ANDRE’ SUI SOCIAL CONTRO IL GRANDE FRATELLO 16 E BARBARA D’URSO: LE SUE PAROLE

Ed ecco il messaggio di Alice de Andrè sui social:

Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori.

Sono seriamente preoccupata , ormai ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’odiens del trash.

Persone psicologicamente precarie circuite e indotte a svendere i propri sentimenti, la propria vita e il proprio passato con l’illusione di essere protetti e amati incondizionatamente da chi invece è il loro boia.

Nella casa degli orrori vengono esaltati tutti gli aspetti più crudeli e brutali dell’essere umano.

Raramente ho assistito ad una simile violenza; la spettacolarizzazione del dolore, un pubblico che gode nel veder star male i partecipanti, vittime di questo sistema malato! …trovo agghiacciante che tutto questo sia legale .

Un vero e proprio scempio, siamo ritornati agli orrori del circo quando si esibivano i fenomeni da baraccone per allietare un pubblico di sadici perversi, dove chi ha problemi e soffre invece di essere compatito viene deriso.

Da sorella provo un immenso dolore nel vedere Francesca così sofferente e persa, e nel sapere che si trovi in questo inferno. Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei.

Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti.

Mi fate orrore

Parole davvero molto dure quelle di Alice che prende le difese di sua sorella e le fa una bellissima dichiarazione di grande affetto.