Grande Fratello 16: solo 3 concorrenti al televoto, ecco chi sono

Anche la puntata del 21maggio 2019 del Grande Fratello 16 si è conclusa con un rapido giro di nomination. I concorrenti hanno dovuto stabilire chi mandare al televoto, motivando la scelta con una breve spiegazione.

La votazione questa settimana non ha visto l’assegnazione di alcuna immunità: tutti i concorrenti in gara erano potenzialmente a rischio televoto. A sorte, metà di loro ha potuto fare la classica nomination in confessionale; l’altra metà ha dovuto fare delle nomination pubbliche. Ecco come è andata e chi sono i concorrenti al televoto…

Grande Fratello 16: le nomination

La prima persona a fare le nomination in confessionale è Erica. La ragazza annuncia i suoi due nomi: sono Michael Terlizzi e Gennaro. A seguire, tocca proprio a Gennaro fare le sue nomination ma in maniera palese, in salotto. l giovane fa i nomi di Serena ed Enrico, di quest’ultimo spiega che non prende mai una posizione quando ci sono delle discussioni: “Non so mai il suo parere reale”.

Altro giro, altra nomination. Kikò va in confessionale e con molta convinzione fa i nomi di Erica e Martina :“Sta vivendo una situazione chiusa… Forse è meglio se sta meglio fuori!” dice della sua seconda nominata. Anche Enrico va sul sicuro: ”Francesca De André e Martina”.

Gianmarco Onestini opta per Martina e Serena Rutelli mentre Francesca De André (ancora molto provata dal tradimento del suo oramai ex fidanzato) fa i nomi di Serena Rutelli ed Enrico. Michael Terlizzi si accoda un po’ al parere comune: nomina Martina e Serena.

Le nomination si concludono con i nomi di Serena Rutelli (ovvero Gennaro e Michael) e quelli di Martina, che punta il dito contro Gennaro e Michael Terlizzi: “In settimana mi ha risposto in modi che non mi sono piaciuti molto” ha detto del figlio dell’ex pugile.

Chiuse le nomination, Barbara D’Urso ha annunciato i nomi dei tre concorrenti al televoto: sono Serena Rutelli, Martina e Michael Terlizzi. Chi di loro dovrà lasciare la casa del Grande Fratello 16 la prossima settimana?