Gf 16 news, Kikò torna a parlare di Ambra: ecco cosa pensa oggi

Kikò Nalli sembra aver trovato una nuova donna grazie alla partecipazione al Grande Fratello 16. Come sappiamo, la sua relazione con la bella Ambra non è ben vista da tutti, in particolare anche da uno dei figli dell’uomo. E, a questo punto, Kikò inizia ad avere qualche dubbio nei confronti della ex concorrente del reality. Nalli è tornato a parlare di lei confessando i dubbi. “Dopo tutte le cose che le hanno dette in studio, dopo tutte queste cose, mi fa sempre pensare. Anche perché loro non sanno, manco voi vi siete accorti di quello che ci siamo detti, quello che abbiamo pensato io e lei. Sono quelle sensazioni…” afferma Kikò a Martina.

Gf 16, Kikò e i dubbi nei confronti di Ambra: “Non deve essere un attacco fatto gratuitamente”

“Uno può dire: due settimane… Può essere che lei esce e poi torna indietro? Nella vita tutto può essere e niente può essere” dice Kikò. “Cerco di stare tranquillo, ho la maturità di aspetto. Quando uno sta fuori vede quello che accade però di certo non deve essere, nei suoi confronti, un attacco fatto gratuitamente” continua il concorrente del Gf 16.

Grande Fratello 16 ultime, Kikò Nalli e Ambra: occasione per farsi pubblicità? Le parole di lui

“Con il fatto che è uscita magari vuole rimanere attaccata alla situazione per farsi pubblicità. Tutto può essere nella vita” afferma Kikò Nalli parlando di Ambra. “Io mi auguro per lei, per la sua intelligenza, che sia capace di gestire queste situazioni perché immagino che non siano leggere “ continua a dire Kikò in una conversazione con la sua compagna di avventura Martina.

A questo punto bisognerà aspettare che Kikò esca dalla casa del Grande Fratello 16 per capire se i dubbi su Ambra sono effettivamente fondati oppure se, l’ex di Tina Cipollari, continuerà la sua relazione con la donna. Ma la bella Ambra come prenderà le parole che Kikò ha avuto nei suoi confronti? Avrà l’occasione di esprimersi, ancora una volta, e di parlare direttamente con Kikò magari nella prossima puntata del Grande Fratello, in diretta su Canale 5? Staremo sicuramente a vedere.