Gf 16 news, la reazione di Francesca De André dopo il tradimento di Giorgio: cosa ha detto in casa?

Francesca De André, concorrente del Grande Fratello 16, è stata tradita dal suo fidanzato Giorgio, ormai lo sappiamo. La donna è stata informata dalla stessa conduttrice Barbara d’Urso ed è scoppiata in lacrime. Nelal diretta del Grande Fratello 16 in onda lunedì sera, è stato dedicato alla vicenda un ampio spazio, oltre un’ora per mostrare alla de Andrè le foto del tradimento del suo fidanzato, e anche il post su Instagram con il quale la lasciava. Sono quindi dei giorni davvero complicati per Francesca all’interno della casa più spiata d’Italia. Appena ha capito che Giorgio, non solo aveva baciato una misteriosa donna mora, ma ha deciso di lasciarla tramite un post sui social, la De André aveva anche pensato di abbandonare il gioco. Ma cosa ha detto Francesca dopo il tradimento di Giorgio?

Grande Fratello 16: Francesca De André parla ancora di Giorgio

Francesca De André continua a parlare di Giorgio. Lo fa in camera da letto con Kikò Nalli. “Da una parte devo chiudere definitivamente ma dall’altra mi manca questa persona” afferma la concorrente del GF 16.

Kikò incoraggia Francesca esprimendo anche le sue qualità. “Di certo non è un problema che puoi risolvere da qui” afferma Kikò. “Il procedimento che ho fatto per cercare di trovare un po’ di pace interiore è la comprensione di come sono andate le cose, non la giustificazione” dice Francesca. “Non lo sto giustificando ma sto comprendendo, conoscendolo, come può essersi vissuto le cose” continua la De André.

GF 16, Francesca De André innamorata ancora di Giorgio? Parole anche su Gennaro

“Dimmi la verità. Ma tu lo ami alla follia?” chiede allora Kikò a Francesca. “Io amo la persona con cui sono stata quindi devo capire se è un’idea o se è effettivamente quella persona” afferma la De André. “Però tu lo ami perché arrivati a questo punto, cercando delle giustificazioni vuol dire che ti ha dato tanto” insiste Kikò. “Sto cercando di comprendere perché si è arrivati a questo punto” risponde lei. Poi la concorrente parla anche di Gennaro. “Se io mi lanciassi su Gennaro sarebbe prendere in giro me stessa e lui” afferma Francesca che non ha intenzione di buttarsi tra le braccia di Gennaro dopo gli ultimi avvenimenti in quanto stima molto il ragazzo e nutre un gran bene nei suoi confronti.

Cosa farà adesso Francesca De André? Continueremo sicuramente a seguire il suo percorso nella casa del Grande Fratello 16.