Gf 16 news, Gennaro e Francesca: sguardi intensi e pace ritrovata?

Appena poche ore fa, Francesca ha avuto un momento di disperazione nella casa del Grande Fratello 16 prendendosela perfino con se stessa e affermando parole di grande sconforto. La donna sta vivendo un periodo molto complicato della sua vita ma, finalmente però, Francesca De André ritorna serena riavvicinandosi a Gennaro. I due avevano litigato appena qualche giorno fa ma, nella notte, sembra essere arrivato finalmente il perdono. I due ragazzi del Gf 16 si ritrovano insieme in veranda ed è proprio qui che le cose cambiano. Tra Gennaro e Francesca ci sono sguardi intensi e poi cominciano a chiacchierare tranquillamente chiarendo anche precedenti episodi. “Perché sorridi?” chiede Gennaro. “Mi fai sorridere” risponde Francesca. I due si scambiano ancora sguardi mentre sono sempre più vicini.

Gf 16 ultime: Francesca e Gennaro si abbracciano a lungo e fanno pace

Dopo la lite che aveva allontanato Francesca e Gennaro, il loro rapporto nella casa del Grande Fratello 16 sembra destinato a continuare. Lunghi sguardi che lasciano poi posto a baci sulla guancia e ad un bellissimo abbraccio. “Mi dispiace” dice Francesca De André. “Anche a me” risponde il bel Gennaro. I due concorrenti del noto reality show di Canale 5 sono finalmente riusciti a chiarirsi e perdonarsi, lasciandosi alle spalle il litigio di qualche giorno fa. Tra Francesca e Gennaro è tornato il sereno ma è destinato a continuare?

Grande Fratello 16, Francesca e Gennaro di nuovo vicini: cosa farà la De André dopo il tradimento di Giorgio?

Quello che i fan del Gf si chiedono è: come proseguirà il rapporto tra Francesca De André e Gennaro ora che finalmente si sono riavvicinati? I due concorrenti del reality show condotto da Barbara d’Urso erano davvero tanto vicini e non in pochi hanno ipotizzato la possibile nascita di una storia d’amore. Anche Gennaro ha ammesso di avere una cotta per la donna. Adesso che Francesca è ritornata single, dopo il tradimento di Giorgio, e dopo la ritrovata vicinanza con Gennaro, come proseguirà il rapporto tra i due? Sicuramente terremo d’occhio i due concorrenti del Gf 16 e vi terremo informati.