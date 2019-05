Grande Fratello 16, Francesca De André disperata: “Mi sento un mostro, mi odio”

Per Francesca De André, ormai lo sappiamo bene, non è un buon periodo e la donna deve affrontare tutto all’interno della casa del Grande Fratello 16. Nelle ultime ore, mentre tutti gli altri concorrenti del reality show di Canale 5 si trovavano in giardino, lei era sola nella casa più spiata d’Italia e si è lasciata andare ad un momento di disperazione. La gieffina è alle prese con il trucco quando inizia ad agitarsi e quasi a piangere. “La gente qua dentro non sta mica bene” afferma Francesca riferendosi a Gennaro e ne parla con Erica che nel frattempo è rientrata in casa. “Lasciami stare no? Cosa mi vieni a fare: ‘Dai perché non vieni fuori con noi?’, poi mi giro ed è sparito“ racconta la De André.

Francesca De André, ancora momenti difficili nella casa del Grande Fratello 16: “Mi odio”

“O vieni o non vieni a prendermi. Le vie di mezzo a me non piacciono” afferma la donna. “Mi sento un mostro. Mi odio. Mi odio proprio. Vita di m***a. Depressione totale” sussurra Francesca lasciandosi andare. “Mi sento un mostro” continua a ripetere la De André. “Mi guardo e mi dico: ‘Mamma mia, che brutta sei. Mamma mia. Mi vorrei spegnere. Spegnere completamente. Off definitivo” afferma Francesca. Un momento davvero molto complicato e disperato per la concorrente del Gf 16. “Le donne prima piangono e poi ridono” cerca di incoraggiarla la sua coinquilina Erica . “Gli uomini prima ridono e poi piangono” continua Erica.

Francesca De André disperata: sente la mancanza di Giorgio?

Francesca sta affrontando un periodo difficile ma dopo il tradimento sente ancora la mancanza del suo ex fidanzato Giorgio? “Non mi manca neanche in questo momento. Cosa mi deve mancare? Uno che non so come si è comportato” afferma Francesca De André di fronte alla sua compagna d’avventura nel reality show condotto da Barbara d’Urso. “Mi sento una cretina ad aver valutato diversamente. Mi sento in difetto, mi sento di tutto. Non ho voglia, non ho voglia di stare sveglia” si sfoga la concorrente del Grande Fratello.

Riuscirà Francesca De André a riprendersi dopo questo duro colpo e continuare la sua avventura nella casa del GF 16?