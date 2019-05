Antonella Clerici sui social festeggia la vittoria di Alberto ad Amici 18: è anche un po’ sua

Sabato scorso l’abbiamo vista emozionarsi nel corso della semifinale di Amici 18. E questo sabato a quanto apre Antonella Clerici era davanti alla tv per fare il tifo per un suo pupillo. Ovviamente parliamo di Alberto Urso, vincitore di questa edizione di Amici ed ex conoscenza di Rai 1 e di Antonella Clerici. Anche se Gerry Scotti pensava che il ragazzo avesse partecipato a Io Canto, la realtà era diversa! Alberto infatti, leggermente diverso da quello che abbiamo rivisto ad Amici ma con gli stessi occhioni verdi e la stessa voce incantevole, ha partecipato infatti a Ti Lascio una canzone, nel 2010. Antonella Clerici non ha dimenticato il suo piccolo ma grandissimo talento e ieri, dopo la proclamazione del vincitore, ha voluto dedicare sulla sua pagina Instagram proprio un post ad Alberto. Una vittoria del talento, della bella musica ma una vittoria che la Clerici probabilmente, sente anche un po’ sua!

L’ABBRACCIO TRA ANTONELLA CLERICI E ALBERTO URSO AD AMICI 18

IL MESSAGGIO DI ANTONELLA CLERICI SU INSTAGRAM DOPO LA VITTORIA DI ALBERTO

Ed ecco il post che Antonella Clerici ha dedicato al “suo” Alberto sui social dopo la vittoria ad Amici 18.

Felice x @albertourso_official non solo perche’era un ” mio bambino” a tluc ma x quello che e’ diventato rimanendo sempre educato, perbene, mai arrogante ne’ prevaricante con una bella famiglia che lo sostiene.un grande talento in una bella persona #amici @amiciufficiale ❤️

ALBERTO VINCE AMICI 18: BATTE IN FINALE GIORDANA, VINCENZO E RAFAEL

E alla fine la vittoria è andata proprio ad Alberto che nella finalissima, lo scontro finale, ha battuto Giordana conquistando i professori ma anche il pubblico a casa ( leggi qui il resoconto completo).

Auguriamo anche noi ad Alberto, come a tutti i protagonisti di questa edizione di Amici, di trovare la loro strada nel mondo dello spettacolo e dell’arte facendo a tutti loro un grosso in bocca al lupo.