Gf 16 news: Francesca e Gennaro litigano per colpa di Taylor. Poi si baciano?

Cosa sta succedendo in queste ultime ore all’interno della casa del Gf 16? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio dalla casa più spiata di Italia… Sembra che l’ingresso dell’ospite di questa settimana stia facendo proprio ingelosire qualcuno. Taylor Mega, nota influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha instaurato un bel rapporto con Gennaro Lillio e la situazione non rende per niente felice Francesca De André. Il gieffino, secondo la De André, darebbe troppe attenzioni a Taylor. La gelosia di Francesca però ha portato Gennaro a esplodere e i due hanno finito per litigare. Ma vediamo che cosa è successo e cosa ha fatto andare su tutte le furie il bel concorrente del Grande Fratello 16.

Gf 16 ultime: Gennaro troppo vicino a Taylor Mega? Francesca gelosa. Il bel napoletano su tutte le furie

“Non fare uscire castelli e cose che non esistono. Hai rotto, non mi sta bene. Mi vuoi affibbiare cose che io non faccio e non mi va. Non sono cose vere e non voglio che mi descrivi così” ha affermato Gennaro a Francesca, stanco della gelosia che la donna nutre nei confronti del rapporto tra lui e l’ospite della settimana Taylor Mega. “Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno dando troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona” continua a spiegare il concorrente del Gf 16.

Gf 16, momenti difficili tra Gennaro e Francesca: arriva il bacio del perdono?

L’entrata di Taylor Mega nella casa ha causato, quindi, non poche tensioni tra Gennaro e Francesca ma, nelle ultime ore, forse qualcosa è cambiato. Che sia arrivato il bacio del perdono? Sembrerebbe proprio di sì. Mentre i due concorrenti del reality show si trovano in cucina, infatti, il bel Gennaro tenta in tutti i modi di baciare la De André che alla fine sta al gioco.

Pace fatta tra Gennaro e Francesca? Come proseguirà il loro rapporto? L’uscita di Taylor Mega dalla casa aiuterà i due ad avvicinarsi ancora di più? Staremo a vedere.