Gf 16 news, Gennaro e Francesca sempre più vicini: cederanno alla passione?

Ultime news dalla casa del Grande Fratello 16. Come abbiamo visto, nelle ultime ore Gennaro e Francesca, concorrenti del Grande Fratello 16, si sono riavvicinati dopo una litigata che aveva causato la lontananza tra di loro. Dopo il gioco di sguardi e il lungo abbraccio che ha segnato il perdono, i due gieffini sembrano essere sempre più vicini. Gennaro e la De André si ritrovano in magazzino da soli. Mentre lei è alle prese con dei vestiti, lui inizia a stuzzicarla con dei teneri baci sulla guancia e sul collo. “Oggi sei molto animalesco” afferma Francesca.

Gf 16, Gennaro e Francesca si ritrovano da soli in magazzino: vicinanze ‘pericolose’

Lei continua a sistemare i capi, mentre lui continua a baciarla.

Una vicinanza che viene definita da molti come pericolosa. Dopo il tradimento di Giorgio e dopo la fine della storia tra lui e Francesca, la De André potrebbe ripartire sentimentalmente proprio dal bel Gennaro, con cui, da settimane, si è creato un feeling molto speciale all’interno della casa del Gf 16. Il concorrente del noto reality show di Canale 5 sembrerebbe anche stringere la ragazza vicino alla vita in un raro momento in cui si ritrovano lontani dagli altri inquilini. Niente di più in realtà, ma c’è chi giurerebbe che, prima o poi, Francesca De André cederà.

Francesca De André si lascerà finalmente andare con il bel concorrente del Gf 16?

Lui aveva già ammesso di essersi preso una bella cotta per Francesca e adesso che la De André è tornata ufficialmente single, dopo il tradimento del suo ormai ex fidanzato Giorgio, Gennaro sembra avere campo libero. Fino a pochissimi giorni fa, Francesca era in preda alla disperazione dettata dal momento complicato della sua vita e, probabilmente, anche dalla lite con Gennaro. Ora che tra i due concorrenti del Gf 16 regna di nuovo la pace, Francesca De André pare essere tornata di nuovo serena accanto al ragazzo.

Nella casa del Grande Fratello 16 Gennaro e Francesca sono sempre più vicini, il loro rapporto è destinato a trasformarsi in qualcosa di più serio e profondo? Continueremo sicuramente a seguire i due concorrenti del reality show condotto da Barbara d’Urso e vi terremo aggiornati.