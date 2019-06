Temptation Island 2019 news e anticipazioni sulle coppie: chi ci sarà?

Manca davvero pochissimo ormai alla nuova edizione di Temptation Island, l’isola delle tentazioni di Canale 5. Cresce l’attesa e l’entusiasmo degli affezionati fan del noto programma televisivo e, a poche settimane dalla messa in onda, vi diamo le ultime news. Come già sappiamo, anche quest’anno ritroveremo come conduttore di Temptation Island il confermatissimo Filippo Bisciglia. Lo stesso Bisciglia ha poi dato una nuova conferma: anche questa nuova edizione, Temptation Island sarà girato in un villaggio in Sardegna. Ma quello che tutti i fan dell’isola delle tentazioni vogliono sapere è: chi sono le coppie che hanno deciso di mettere in gioco i sentimenti? E chi saranno i tentatori? Per scoprire qualcosa in più continuate pure a leggere.

Temptation Island 2019, i nomi delle prime coppie della nuova edizione: quanti da Uomini e Donne?

Non ci sono delle conferme eppure, dalle indiscrezioni, pare che tra le possibili coppie della nuova edizione di Temptation Island potrebbero esserci Andrea Cerioli e Arianna. I due sono una coppia uscita da Uomini e Donne ma i due innamorati hanno davvero deciso di mettersi alla prova? Certo per Andrea non sarebbe la prima volta a Temptation Island: ricordiamo che, lo scorso anno, ha partecipato all’edizione Vip del programma. Altra tra le possibili coppie della nuova edizione potrebbe essere quella formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso, anche loro decisamente noti per la partecipazione a Uomini e Donne. Dopo soli due mesi di relazione Andrea e Teresa parteciperanno a Temptation Island? Anche loro, come Cerioli, hanno partecipato all’ultima edizione del programma anche se nella versione nip. Ma quali altre coppie potrebbero arrivare dalla trasmissione di Maria De Filippi? Tra le altre si parla di:

Giulia Cavaglia e Manuel Raselli, Angela Nasti e Alessio Campoli e ancora di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Temptation Island nuova edizione: le ultime notizie sulla versione nip

Ci sono ancora dei dubbi, dunque, sulle coppie e ancora nessun nome sui possibili tentatori ma Temptation Island sta per tornare e molto presto saremo in grado di fornirvi delle notizie più certe sull’edizione nip con Filippo Bisciglia.

Chi vi piacerebbe vedere nella nuova edizione di Temptation Island?