Gf 16, Gennaro perdona Francesca: baci al risveglio per ricominciare (VIDEO)

Davvero difficile comprendere come dopo tutte le offese ricevute da una persona a te estranea, tu possa perdonare e far finta di nulla. Eppure è successo, succede a Gennaro nella casa del Grande Fratello 16. Il modello dopo esser stato offeso con frasi di questo calibro: “Sei una [email protected]”, “sei un omuncolo” , “non hai le [email protected]” e dopo aver giurato che mai si sarebbe riavvicinato alla de Andrè, questa mattina si è svegliato al suo fianco e, come se nulla fosse, ha iniziato a baciarla. E sapete che cosa c’è? Contenti loro, contenti tutti! Ovviamente fuori dalla casa nessuno riesce a credere a quello che succede dentro l’abitazione più spiata di Italia ma alla fin fine, sono loro a decidere come gestire i rapporti e le dinamiche del gioco, E se questo è amore, amore sia…

PACE FATTA TRA GENNARO E FRANCESCA DE ANDRE’: LE ULTIME NEWS DAL GF 16

Ieri tra l’altro, mentre Gennaro e Francesca erano molto distanti, gli altri ragazzi commentavano i video mostrati in diretta. Gianmarco ad esempio, si diceva convinto del fatto che Gennaro e Francesca si fossero almeno baciati. Sarà forse questo il motivo che ha spinto Gennaro a riavvicinarsi alla de Andrè nonostante e pessime parole che lei gli ha riservato?

Ci deve essere della grande confusione nella testa dei concorrenti del Grande Fratello 16 visto che, nel day time di ieri abbiamo persino sentito dire a Francesca che non vede l’ora di guardare Giorgio negli occhi per capire cosa sia davvero successo… E siamo anche sicuri che questo bacio, ben visibile, cuscino a parte, sarà ancora una volta smentito dai due protagonisti lunedì sera…

Al momento però questo riavvicinamento non ha fatto bene a Gennaro visto che il pubblico che segue il reality non approva questa storia dopo tutto quello che di negativo ha detto Francesca su di lui. Si sta condannando con le sue mani a una sconfitta?

Vedremo poi che cosa penserà Gennaro di Francesca de Andrè una volta uscito dalla casa, una volta che potrà rivedere tutti i video e le parole che lei ha usato contro di lui. E se invece dovesse perdonarle tutto vorrà dire che è davvero cotto…