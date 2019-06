Fabio Colloricchio incontra la futura suocera all’Isola dei Famosi spagnola ma…

Nelle ultime settimane Fabio Colloricchio ha fatto parlare di sé e non poco. Il ragazzo sta partecipando a Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Ed è proprio sull’isola che si è aperta la polemica. Il naufrago si è molto avvicinato a Violeta Mangrinan, altra concorrente del programma televisivo. I due sono indubbiamente molto vicini e dopo il video che ha fatto il giro del web, arrivando anche in Italia, ne abbiamo tutti la conferma. Grande sorpresa per i due naufraghi di Supervivientes. Durante l’ultima puntata andata in onda, infatti, sono arrivate sull’isola le mamme di Fabio e Violetta.

Supervivientes, la mamma di Violeta si presenta a Fabio Colloricchio: “Canaglia”

Ma la vera sorpresa è che le due donne non hanno incontrato i propri figli. La mamma di Fabio Colloricchio ha incontrato Violeta e la mamma di Violeta ha incontrato Fabio. Mentre la madre di Fabio e la Mangrinan si sono presentate e si sono salutate in un tenero abbraccio, dall’altro fronte la scena è stata un po’ differente. La mamma di Violeta è stata decisamente più fredda presentandosi a Colloricchio. “Sei la madre di Violeta?” chiede Fabio alla donna. La madre della Mangrinan non si è certo tenuta tutto per sé. Al contrario, la donna ha definito Fabio Colloricchio come una canaglia e non lo ha chiamato così solo una volta.

Fabio Colloricchio rimproverato dalla suocera all’Isola dei Famosi spagnola

Pare proprio, dunque, che il video che ha fatto il giro del web e che vede protagonisti proprio Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan in un momento decisamente intimo sia arrivato anche nelle mani della madre della ragazza spagnola. La donna ha rimproverato Colloricchio e sembra non aver preso molto bene l‘incontro ravvicinato ricco di passione tra Fabio e sua figlia Violeta.

Se la relazione tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan dovesse proseguire anche al di fuori di Supervivientes, riuscirà l’ex protagonista di Uomini e Donne a farsi perdonare da sua suocera?

Intanto vi lasciamo di seguito il video dell’incontro a sorpresa tra Fabio Colloricchio e la mamma di Violeta:

¿Qué os ha parecido el encuentro de la madre de Violeta y Fabio?



🔄 Me ha dejado frío

❤️ Me ha encantadohttps://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/XzerQz4SuL — Supervivientes (@Supervivientes) June 6, 2019