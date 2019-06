GF 16 dopo la finale: cosa hanno fatto i concorrenti del reality di Canale 5?

Ieri sera, lunedì 10 giugno 2019, si è tenuta, in diretta su Canale 5, la finale del Grande Fratello 16. Una puntata davvero ricca di emozioni e sorprese per tutti i finalisti del GF e persino per il pubblico da casa. A trionfare però è stato solo uno, o per meglio dire una. Martina Nasoni è riuscita a conquistare il cuore di tutti i telespettatori del reality show condotto da Barbara d’Urso vincendo la sedicesima edizione del Grande Fratello probabilmente anche contro ogni previsione. La ragazza con il cuore di latta della canzone di Irama ha battuto tutti gli altri concorrenti sorpassando anche gli inquilini che in molti davano per favoriti alla vittoria.

GF 16: cosa è successo dopo la vittoria di Martina Nasoni

Le luci della casa del GF 16 si sono spente, anche questa edizione del reality show è giunta al termine. Tutti i concorrenti adesso dovranno tornare alla normalità. Ma che cosa è successo dopo la vittoria di Martina Nasoni e, quindi, dopo la fine del Grande Fratello 16? Tutti gli inquilini hanno avuto modo di rivedersi dopo tante puntate. Kikò Nalli e la sua Ambra sembrano ormai sempre più uniti, per esempio, e lui, dopo la puntata, ha scritto: “Noi la viviamo punto”. Valentina Vignali ha incontrato di nuovo Daniele, il ragazzo che ha creato un po’ di scompiglio tra la stessa cestista e la vincitrice Martina, chiaramente cotta di lui. Eppure, in queste ultime ore, la Nasoni non solo ha vinto il GF ma sembra ancora molto vicina a Daniele che ha pubblicato delle storie su Instagram proprio con la giovane. Che fuori dalla casa più spiata d’Italia i due possano finalmente dare inizio a qualcosa di più?

GF 16 ultime: il primo messaggio social di Martina Nasoni, la vincitrice

I ragazzi del GF hanno di nuovo preso in mano i loro telefoni! E tra le altre ig stories pubblicate, sicuramente non possiamo non considerare quella della vincitrice Martina Nasoni. La ragazza con il cuore di latta ha pubblicato una foto a letto e ha scritto semplicemente: “A letto stra felice. Grazie a tutti di cuore”. I fans più attenti hanno anche notato che nelle storie di Daniele spunta spesso Martina. I due fuori dalla casa potranno conoscersi meglio?