Fabio Colloricchio vs Nicole Mazzocato si arriva alla querela: l’ex tronista sarà informato?

E alla fine si finisce in tribunale. Parliamo di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne e di Nicole Mazzocato, la fidanzata scelta e amata dopo il programma di Canale 5. I due sono stati insieme per 4 anni che, il bel Fabio, nella sua avventura in Spagna, ha descritto come una sorta di inferno sulla terra. Nicole, che si vede costretta a seguire l’avventura del suo ex nel reality spagnolo Supervivientes ( il parallelo iberico dell’Isola dei famosi) visto che il ragazzo continua a parlare con gli altri concorrenti anche di lei. Come vi abbiamo già raccontato, Fabio ha una nuova relazione, proprio con una concorrente conosciuta sull’Isola e a lei rivela dettagli molto particolari della storia con Nicole. La Mazzocato ha cercato di lasciar correre, di non commentare alcune cose dette dal suo ex ma, dopo le ultime dichiarazioni fatte dal naufrago argentino, sui social ha annunciato che agirà per vie legali.

Che cosa è successo? Ecco le ultime notizie su questa vicenda.

NICOLE MAZZOCATO PASSA ALLE VIE LEGALI E QUERELA IL SUO EX FABIO COLLORICCHIO

Fabio, che è ancora un concorrente del reality spagnolo, ha parlato così della sua ex:

“Cosa pensa Nicole di me e Violeta? Sinceramente non mi interessa, l’ultima volta che l’ho vista era alle Maldive con un ragazzo. Penso che si stia rifacendo la sua vita. Per quasi un anno la relazione è stata molto brutta ed ho perdonato anche un suo tradimento, ma da allora la nostra storia non è stata più la stessa”.

Nicole quindi, sentendo anche parlare di un presunto tradimento anche in diretta televisiva, ha deciso di intervenire.

“Da donna quale mi reputo contino a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva il karma e da lì non si scappa. Per ogni frase detta in più con il mio nome o per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona, ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine”.

Adesso la palla passa agli autori del programma spagnolo. Informeranno Fabio di quello che è successo in Italia, di quello che ha scritto Nicole? Inviteranno la Mazzocato per un confronto?