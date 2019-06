Erica e Gaetano ultime news: la verità sul rapporto e il flirt al bacio con Gianmarco

Dopo la fine del Grande Fratello 16, molti telespettatori del reality show si sono fatti delle domande sui concorrenti, in particolare sulle coppie nate nella casa. Erica Piamonte aveva affermato di non aver avuto ancora occasione di vedere Gaetano Arena. Tutto faceva però pensare che tra i due ci fosse qualcosa. La situazione è però cambiata. Appena qualche ora fa, infatti, Erica ha fatto una diretta su Instagram dove ha avuto occasione di parlare proprio di Gaetano. “Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita“ ha spiazzato i fan la ex gieffina. Ma che cosa è successo tra lei e Arena? E soprattutto cosa sappiamo sulla Piamonte e Gianmarco Onestini?

Erica Piamonte su Gaetano Arena, nessuna storia: lei delusa spiega il motivo

“Vi dico la sincera verità. Ho riguardato i video quando sono uscita, la roba che ha detto Gaetano non mi è piaciuta, non mi interessa se era prima, dopo o durante. Se devo iniziare un rapporto che sia bello dall’inizio alla fine” spiega Erica. “Non voglio un rapporto né di amicizia né di amore che inizia male. Se c’è qualcosa che non mi torna, non inizio“ continua poi la Piamonte mettendo in chiaro la situazione. Finita la diretta sul social network, Erica posta poi una storia e scrive: “Alle persone che mi hanno vista diversa nella diretta vorrei dire che in effetti sono stata e sto ancora di m***a perché ho scoperto troppe cose una volta uscita, e lo sapete tutti! Sono delusa, sì e mi sono sentita una cr***na per non essermi accorta di niente“.

Erica Piamonte dopo Gaetano Arena: c’è qualcosa con Gianmarco Onestini? Sul web impazza la foto di un bacio

Ma se da un lato Erica chiarisce il rapporto con Gaetano, dall’altra sorgono dubbi tra i fan del GF. Sì perché, nelle ultime ore, è stato pubblicato sui social, un video che ha fatto molto parlare. Si tratta di un bacio inaspettato proprio tra la Piamonte e Gianmarco Onestini, anche lui concorrente dell’ultima edizione del reality. Per molti il bacio tra Erica e Gianmarco è stato solo un divertente gioco per confermare la loro amicizia fuori dalla casa. Eppure moltissimi altri la vedono diversamente.

Che Erica e il fratello di Luca Onestini abbiano iniziato un rapporto che va ben oltre una profonda amicizia? Staremo a vedere. Intanto vi lasciamo di seguito il video del bacio.