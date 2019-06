Simone Coccia a Istanbul senza vergogna per un ritocchino estetico (FOTO)

Abbiamo conosciuto Simone Coccia per la sua partecipazione al Grande Fratello ma anche per la sua storia d’amore con Stefania Pezzopane. La loro relazione ha fatto molto parlare nonostante l’amore che i due più volte hanno dimostrato, commuovendo gran parte del pubblico italiano. Ma questa volta a far parlare è solo Simone. Coccia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo post dove è andato in Turchia, a Istanbul precisamente, per potersi fare un ritocchino estatico. Vediamo insieme quali sono state le parole di Simone Coccia sopratutto di quale ritocchino si tratta!

Simone Coccia parla del ritocchino e fa una lezione di vita: il trapianto di capelli in Turchia

“Il motivo per il quale ho deciso di rendere pubblica questa foto è perché non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante, ma soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe” inizia così il suo post sui social network Simone Coccia. “Siate liberi, voletevi bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono. Chi si deve vergognare, non chi ha deciso di fare un passo importante per la propria vita e per il proprio benessere, ma chi giudica le scelte altrui specie quelle che vi rendono felici” conclude il compagno della Pezzopane facendo una vera e propria lezione di vita su Instagram.

Simone Coccia dopo il trapianto di capelli: ecco le prime immagini

Simone Coccia ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci sui social, non solo il suo pensiero e il suo gesto, ma anche le foto vere e proprie del trapianto di capelli. Sono diversi gli scatti con cui Simone Coccia ha messo, passo dopo passo, al corrente i suoi fan dopo il ritocchino estetico. Gli stessi scatti hanno collezionato tantissimi mi piace ma anche molti commenti di affetto e di curiosità.