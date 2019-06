Natalia e Andrea Zelletta verso Temptation Island Vip? Parla lui

Abbiamo conosciuto Andrea Zelletta e Natalia Paragoni grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. Il tronista ha scelto la corteggiatrice e dopo la fine del programma di Maria De Filippi i due sembrano fare davvero sul serio tanto da essere arrivati a fare un gesto che li legherà per sempre. Di che cosa si tratta? Di un tatuaggio in comune sulla schiena. Andrea ha tatuato una corona da re mentre Natalia una corona da regina. I fan della trasmissione di Canale 5 ormai sono pazzi di loro e sperano anche che Zelletta e la Paragoni possano partecipare a Temptation Island Vip. Ipotesi o pura realtà? Risponde direttamente Andrea.

Andrea Zelletta e Natalia a Temptation Island Vip dopo Uomini e Donne?

Cresce l’attesa per la seconda edizione di Temptation Island Vip e tutti si chiedono quali saranno le coppie a partecipare al noto programma. Non in pochi sperano in Andrea e Natalia, una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Ma pare proprio che Zelletta e la Paragoni non saranno presenti all’isola delle tentazioni. La conferma arriverebbe direttamente da Andrea. Una fan della coppia ha chiesto all’ex tronista, su Instagram, se parteciperà a Temptation Island Vip assieme a Natalia Paragoni e Zelletta ha risposto con un semplice ma secco “no”. Ebbene la risposta di Andrea Zelletta non lascia più alcun dubbio a tutti gli affezionati della coppia. Andrea e Natalia Paragoni non parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island Vip.

Perché Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno deciso di non partecipare a Temptation Island Vip?

Anche se in molti ci avrebbero scommesso, Andrea Zelletta e la sua Natalia non saranno una delle coppie vip a mettere in gioco i sentimenti a Temptation Island. Ma quale motivo ha spinto i due protagonisti di Uomini e Donne a non partecipare? Forse proprio il fatto di stare insieme da poco? Oppure vogliono godersi la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere? Sta comunque di fatto che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia molto unita e più che solida ormai, nonostante la loro relazione dura solo da poche settimane.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Andrea e Natalia a Temptation Island?