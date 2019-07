Temptation Island 2019: il falò finale per David e Cristina di Uomini e Donne

Come era stato già annunciato da fonti ufficiali di Mediaset, nella quarta puntata di Temptation Island 2019 si sono verificati ben due falò di confronto: il primo ha aperto la puntata ed ha visto protagonisti Jessica e Andrea; mentre il secondo, quello andato in onda a fine episodio, ha visto un faccia a faccia fra Cristina e David (i due fidanzati provenienti da Uomini e Donne Over). In questo articolo ci occupiamo proprio di quest’ultimi e delle loro scenate.

Come vi avevamo già raccontato in passato, Cristina ha cercato di viversi l’avventura di Temptation Island 2019 prendendosi molte libertà. Forse anche qualcuna di troppo. Il suo fidanzato David ha avuto modo di vedere una lunga serie di filmati che hanno messo i suoi nervi a dura prova. Poi il filmato shockante…

Temptation Island 2019: il falò finale per David e Cristina

All’ultimo pinnettu di puntata, David la possibilità di spiare cosa ha combinato Cristina nel villaggio dei tentatori. Purtroppo l’uomo ha avuto una amara sorpresa: la fidanzata si è lasciata ammaliare dal single Sammy. Baci sul collo, abbracci particolarmente calorosi, coccole sdraiati sul divano e incontri fugaci nel bungalow dei tentatori (dove non ci sono le telecamere). David non c’ha visto più e si è visto costretto a richiedere un falò di confronto straordinario per discutere con Cristina faccia a faccia.

Cristina non s’è lasciata attendere: è arrivata subito al falò di confronto, senza grosse tiritere. Ad aprire la discussione è stato proprio David: “Io sono entrato qui sapendo che delle altre non me ne frega nulla! Ho esternato il mio amore nei tuoi confronti in tutte le lingue. So per certo che voglio te e voglio risolvere i nostri problemi. Per me è inaccettabile vederti lì che ti abbracci e ti fai la storia con un altro…”.

Nonostante David ha spiegato la sua totale fedeltà nei confronti di Cristina, la donna replica in maniera piccata: “Ho raggiunto la consapevolezza che ci tiene uniti solo l’attrazione fisica. Fuori penso solo a te, qui invece ho pensato solo a me stessa. Tu mi fai stare più male che bene […] Ho capito che ho bisogno di stare bene […] Ora come ora non voglio un altro: voglio solo altro!”.

La discussione continua dopo vari botta e risposta gli animi si placano. Lei rivela di non sentirsi più amata come un tempo da lui. David gli ribadisce la sua fedeltà e i suoi sentimenti per Cristina. Nel gesto di voler consolidare quanto detto, l’uomo abbraccia la sua fidanzata e lei si emoziona. Pace è fatta: i due escono da Temptation Island come fidanzati.