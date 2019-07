90 giorni per innamorarsi e poi…Pedro e Chantel: come è finita?

In Italia in queste settimane sta andando in onda 90 giorni per innamorarsi e poi il programma della TLC in onda su Real Time. Proprio ieri invece, negli Usa è andata in onda la puntata della “reunion” se così la possiamo chiamare, durante la quale i protagonisti delle ultime stagioni sono stati chiamati a dire come vanno le cose tra di loro. Tra i più amati, ci sono anche Pedro e Chantel, che tra l’altro sono proprio protagonisti di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda a luglio su Real Time. I due sono sposati da oltre 3 anni ma le cose tra di loro sono state sempre molto complicate. Così interessanti, in ogni caso, da portare l’azienda a pensare anche a uno spin off dedicato proprio a Chantel e Pedro ma anche alle loro famiglie. I familiari della giovane infermiera, hanno sempre pensato che Pedro sia arrivato negli Usa solo per la Green Card, per mandare dei soldi alla sua famiglia e per avere a sua volta del denaro per aprire una attività nella Repubblica Domenicana. Chantel ha sempre voluto credere che ci fosse del sentimento alla base di tutto questo ma a quanto pare, proprio nelle ultime ore, sono arrivate delle notizie bomba su Pedro!

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI…COME E’ FINITA TRA CHANTEL E PEDRO?

Pare che nel corso di questa puntata siano stati mostrati dei video che Chantel non aveva visto e che dimostrerebbero come, durante i suoi viaggi nella Repubblica Domenicana, Pedro abbia mancato di rispetto alla ragazza. Non è ancora ben chiaro se alla fine i due stiano ancora insieme oppure no. Dai profili social di entrambi sembrerebbe che la storia d’amore sia finita anche se forse, visto che è in corso lo spin off a loro dedicato, non possono ancora sbilanciarsi sul finale di questa relazione.

E infatti proprio questa sera su TLC andrà in onda lo spin off dedicato alla famiglia di Chantel e forse solo alla fine scopriremo che cosa ne è stato di questa coppia.

