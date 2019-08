Bake Off Italia 2019 news e anticipazioni: tutto quello che c’è da sapere

Manca poco meno di un mese alla nuova edizione di Bake Off Italia e siamo pronti a darvi subito qualche anticipazione. Partiamo immediatamente con il fatto che il noto programma dove si cucinano dolci andrà in onda dal 30 agosto su Real Time. Al timone, per la conduzione, tornerà l’apprezzatissima Benedetta Parodi. Immancabili, ovviamente, anche i giudici che decideranno quali sono i dolci più buoni e chi è il miglior pasticcere. Chi saranno i tre giudici dell’edizione 2019 di Bake Off Italia? Clelia d’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma se volete scoprire qualcosa in più sulla nuovissima location e sui nuovi concorrenti continuate pure a leggere l’articolo.

Bake Off Italia – Dolci in forno, le riprese in una nuova bellissima location: ecco dove si trova e come è arredata

Così come avete letto, Bake Off Italia, quest’anno, avrà una nuova location esclusiva che sicuramente farò sognare tutti gli appassionati del mondo della cucina. Si tratta, nello specifico, di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. A diffondere le prime foto della nuova location di Bake Off 2019 è stato lo stesso Real Time sui social network. Un capannone allestito con tutto l’occorrente che servirà ai concorrenti per preparare i dolci migliori di sempre. Spazio ai colori e all’allegria con un arredamento moderno ma che porta anche un po’ indietro nel tempo. E chissà se piacerà ai tanti fan di Bake Off Italia – Dolci in forno. Intanto lo chiediamo a voi e vi lasciamo, di seguito, le prime immagini della nuova location.

Bake Off Italia 2019: ecco tutti i concorrenti

Continua a crescere la curiosità tra i fan di Bake Off Italia. Chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione 2019 e chi sarà il vincitore? Saranno in diciotto a giocarsela ma iniziamo a conoscerli meglio. Alice una studentessa di 19 anni; Annamaria, di anni 53, è attualmente disoccupata; Antonio un giovane laureato in grafica pubblicitaria e che fa il commesso; Antonino un nonno pensionato e stimato come pasticcere dalla sua nipotina; il bresciano Daniele che è diventato papà da pochissimo; Cecilia, 37 anni, casalinga; Hasnaa, originaria di Casablanca e giovane madre; la maestra Dora di Bojano; la siciliana Giusy che oltre alla passione per la cucina ama anche ballare la salsa; Mariangela di anni 42, mamma e casalinga; la giovane Martina di 20 anni, disoccupata; un’altra Martina di anni 29 che fa l’ingegnere informatico; la bellissima modella Olena che vorrebbe fare la pasticcera; il giovanissimo Riccardo che frequenta l’istituto alberghiero; Rong di 19 anni, cameriere; Roberto di anni 59 che desidera aprire una Bakery a Milano insieme ai suoi figli; la manager Sara che vorrebbe aprire una pasticceria per soli bimbi; Rosario, 45 anni e insegnante.

Sono queste le primissime informazioni sui concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Intanto è già stato diffuso il promo del programma (che vi lasciamo qui di seguito). Pronti per Bake Off Italia 2019? Appuntamento al 30 agosto su Real Time!