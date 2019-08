Temptation Island Vip, Spy rivela i nomi di sei vip esclusi

Nei prossimi giorni inizieranno le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip e, come saprete, la produzione del programma ha reso noti i nomi dei protagonisti di questa stagione. Dalla rivista Spy però arrivano delle curiosità sugli esclusi. Come aveva detto anche Raffaella Mennoia, sono molte le coppie che sono state provinate e, visto che alla fine solo sei parteciperanno al programma, è facile dedurre che ci sono degli esclusi, anche illustri. La rivista Spy fa i nomi di queste coppie e noi vi sveliamo di chi si tratta, curiosi di scoprire i dettagli?

LEGGI QUI I NOMI DELLE SEI COPPIE CHE SI METTERANNO IN GIOCO A TEMPTATION ISLAND 2

In attesa quindi di avere le prime news dalle registrazioni, ecco qualche curiosità sul lavoro fatto dagli autori del programma di Maria de Filippi.

TEMPTATION ISLAND VIP 2: LE TRE COPPIE ESCLUSE DAL REALITY

Secondo la rivista Spy sarebbe tre le coppie che fino all’ultimo avrebbero potuto essere protagoniste del programma di Canale 5. La prima è una di quelle di cui si è molto parlato su tutti i siti. Si tratta della coppia formata dall’attore Alex Belli e dalla sua fidanzata Delia Duran. Pare che per i due non ci sia stata possibilità!

La seconda coppia che avremmo potuto vedere in Sardegna, e sarebbe stato sicuramente molto interessante e divertente, è quella formata da Elena Morali e Scintilla. I due sono protagonisti di Colorado insieme ma vederli in Sardegna alle prese con i sentimenti sarebbe stata cosa diversa. E visto che i due avrebbero anche dovuto sposarsi e poi Elena dopo l’Isola ha scelto di annullare tutto, forse per loro sarebbe stato davvero un momento di riflessione. Se non si sposano nel 2019 o nel 2020 potrebbero essere perfetti per la prossima edizione di Temptation Island VIP.

Terza coppia quella formata da Corinne Clery e Angelo. E qui apriamo una parentesi grandissima: i due sono andati per tutta la stagione televisiva in televisione a parlare della loro storia d’amore finita, pensare di vederli su Canale 5 da innamorati sarebbe stato alquanto imbarazzante. Per cui la produzione ha fatto più che bene, almeno dal nostro punto di vista.

Dobbiamo ammettere però che tutte e tre le coppie sono sicuramente più famose di quelle che sono rimaste poi in gioco…Se si tratta di un programma di VIP forse questo bisognerebbe tenerlo maggiormente in considerazione.