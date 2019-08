Temptation Island Vip 2019 news: chi sono i tentatori e le tentatrici sbarcati in Sardegna?

Mancano ormai davvero pochissime settimane alla tanto attesa seconda edizione di Temptation Island Vip. Appena pochi giorni fa sono state svelate le coppie di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti per capirne di più sulla loro storia d’amore. Adesso però quello che tutti i fan dell’isola delle tentazioni vogliono sapere è: chi sono i tentatori e le tentatrici che cercheranno di mandare in crisi i rapporti di coppia? Anche i ragazzi e le ragazze single di questa nuova edizione di Temptation Island Vip sono dei volti noti al pubblico del piccolo schermo. Curiosi di sapere di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprire i nomi dei tentatori.

Temptation Island Vip: ecco i primi nomi dei tentatori di questa seconda edizione con Alessia Marcuzzi

Molti nomi dei tentatori e delle tentatrici della versione Vip di Temptation Island non sono ancora stati resi ufficiali ma partiamo da chi sicuramente vedremo nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati. Iniziamo subito da Federica Zagarrigo e Antonio Moriconi. I due ragazzi sono noti al pubblico televisivo di Canale 5 per la loro partecipazione a Uomini e Donne e adesso sono prontissimi allo sbarco in Sardegna a Temptation Island Vip. E gli altri tentatori? Tra gli altri possibili ragazzi single della nuova edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi potrebbero essere molti quelli provenienti dalla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. E, a tal proposito, si sta creando anche qualche polemica. Andiamo a capirne di più.

Temptation Island Vip ultime news: gli altri possibili tentatori da Uomini e Donne e la polemica su Nicolò Brigante

Tra gli altri possibili tentatori della seconda edizione di Temptation Island Vip ci sarebbero altri protagonisti di Uomini e Donne. Tra i nomi più probabili spuntano quelli di: Michele Loprieno del Trono Over, Federica Spano, Federica Francia, direttamente dal Trono Classico di Andrea Zelletta. C’è poi un nome che sta causando non poche polemiche. Si tratta di Nicolò Brigante, anche lui volto noto di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni presenti sul web sembrerebbe che l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi sia già fidanzato da ben due anni. A lanciare il gossip è stata la nota influencer Deianira Marzano che ha causato davvero tanti dubbi tra i fan di Brigante e, chiaramente, di Temptation Island. Dubbi che rimarranno, con tutta probabilità, fino alla fine delle riprese del programma di Canale 5.

Mentre si continua ad ‘indagare’ su questa polemica e su tutti gli altri possibili tentatori che parteciperanno a Temptation Island Vip, vi ricordiamo che l’appuntamento con la seconda edizione del programma con Alessia Marcuzzi è per la prossima stagione televisiva, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Continuate a seguirci perché molto presto vi daremo altre news sul programma!