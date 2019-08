Quando inizia Amici di Maria De Filippi? Ultime news

Il mese di settembre è ormai arrivato ed è grande la curiosità di chi si sta chiedendo quelle che sono le date di inizio dei programmi che più amiamo e che più aspettiamo. Siamo ormai a settembre e sul piccolo schermo già compaiono le prime pubblicità con i promo dei nostri programmi preferiti. Oggi vi parliamo, in particolare, di Amici di Maria De Filippi. Su Canale 5 sono già andati in onda i promo per partecipare ai casting della nuova stagione di uno dei talent show più amati di sempre dal pubblico italiano ma per scoprire quando inizia e tutte le ultime notizie al riguardo continuate pure a leggere quest’articolo. Quando inizia Amici 19?

Amici di Maria De Filippi quando inizia? Ultime news e data di partenza

Questa sarà la diciannovesima edizione per Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo di sempre. I fan del programma da cui hanno preso il volo i cantanti e i ballerini più amati dal pubblico già si chiedono quanto ancora bisognerà aspettare per l’inizio della nuova stagione. Mentre i provini sono già iniziati da mesi, infatti, i telespettatori di Amici sono sempre più curiosi.

La prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda su Canale 5 verso la fine di novembre. La data ufficiale di messa in onda non è stata ancora resa ufficiale ma si pensa che il talent show partirà proprio il 16 del mese.

Amici 19: le primissime anticipazioni sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi

Sono ancora molto poche, in realtà, le news riguardo alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Manca ancora tanto all’inizio del programma, effettivamente, e i casting non sono ancora terminati. Secondo alcune indiscrezioni però ci sarebbero dei talent, già conosciuti al pubblico, che sarebbero prontissimi a entrare nella scuola (di nuovo!). Si tratterebbe di Miguel Chavez e Federica Marinari che però non accederanno alla nuova edizione di Amici in modo automatico, dovranno meritarsi la maglietta. Ci riusciranno? E per quanto riguarda i tanto temuti professori? Immancabili, nella prossima edizione del talent show saranno: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. E a proposito di quest’ultima non mancherà nemmeno il suo Andreas Muller tra i ballerini professionisti! Le coreografie del serale saranno affidate molto probabilmente, ancora una volta, a Giuliano Peparini che riesce sempre a conquistare i telespettatori da casa e in studio.

Molto presto saremo in grado di darvi sicuramente dei nuovi dettagli riguardo all’edizione numero 19 di Amici di Maria De Filippi. Chi sarà il prossimo talento a vincere l’ambita coppa dopo il cantante Alberto Urso? Voi continuate a seguirci per scoprire i nuovi particolari e le ultime news e, intanto, vi ricordiamo che l’appuntamento con la nuova edizione del talent show di Canale 5 è fissato per il mese novembre. Curiosi di vedere questa nuova stagione di Amici?