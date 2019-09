Lo staff di Pago fa una precisazione su Instagram: il cantante è ancora a Temptation Island VIP?

Viene puzza di bruciato, diciamolo. La storia però per essere capita va spiegata con ordine cronologico, interesserà di certo chi ama Temptation Island e l’edizione VIP in partenza tra poche ore. Ieri, sul profilo Instagram di Pago, sono state pubblicate delle stories molto particolari con il cantante protagonista. Pago era in macchina, da solo, mentre ascoltava una canzone significativa, La mia storia tra le dita e inoltre lanciava un messaggio chiaro ( con tanto di gesto esplicito delle corna). La notizia rimbalza da un sito all’altro, anche noi ne abbiamo parlato stamattina traendo le conclusioni del caso: Pago aveva lasciato il resort sardo, non c’era altra spiegazione. Visto che era tornato sui social, avevamo dedotto che lui e Serena fossero usciti. Con o senza l’Enardu, Pago sembrava aver ripreso in mano la sua vita.

Nessuna risposta alla cosa fino a poche ore fa. E’ chiaro, apriamo una piccola parentesi, che il tutto sembrava un mega spoiler visto che la produzione chiede generalmente di aspettare prima di usare di nuovo i social per permettere che i telespettatori possano seguire il programma senza sapere come vadano a finire le storie. Vedendo Pago sui social chiaramente tutti hanno pensato che fosse finita la sua avventura nel reality. Non c’erano date nelle stories e non era stato postato nessun messaggio che lasciava intendere il fatto che il suo account fosse gestito da uno staff.

Oggi invece arriva la spiegazione che però chiaramente, a noi sembra solo una toppa, troppo piccola per coprire il buco, ma si sa, noi siamo maliziosi.

TEMPTATION ISLAND VIP: PAGO ANCORA IN SARDEGNA, LA NEWS DAI SOCIAL

Con un’altra storia sui social, lo staff di Pago annuncia che il cantante non è scappato dal programma e che le storie pubblicate ieri erano del mese di luglio. Bene la domanda sorge spontanea: se anche fosse vero, a che pro pubblicare delle storie così piene di significato, visto quello che sta accadendo in Sardegna? Perchè pubblicare dei video di luglio?

Qualcosa ci dice che lunedì sera Pago e Serena saranno protagonisti e magari assisteremo anche a un falò di confronto perchè si sa, noi siamo malpensanti e non riusciamo proprio a credere che quelle siano delle storie di luglio…