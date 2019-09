Temptation Island Vip 2019, in arrivo due nuove coppie: ecco chi sono

Questa sera, lunedì 16 settembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island Vip. Già a partire dal promo si preannuncia una puntata davvero imperdibile. Per la prima volta nella storia di Temptation Island, infatti, succederà qualcosa di nuovo e mai accaduto prima, così come annuncia la conduttrice Alessia Marcuzzi. Ma che cosa succederà di preciso? Come abbiamo visto nella prima puntata della trasmissione di Mediaset, una coppia è stata squalificata. Al posto di Ciro Petrone e della sua fidanzata sta per sbarcare una nuova coppia sulla spiaggia sarda. Questa nuova coppia cambierà gli equilibri nei villaggi ma pare proprio che non sarà l’unica novità! Continuate a leggere per scoprire che cosa sta succedendo a Temptation Island e che cosa vedremo in onda questa sera.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni: due nuove coppie

Vi avevamo già anticipato che a sbarcare a Temptation Island Vip saranno Gabriele Pippo e la sua compagna Silvia. Secondo le indiscrezioni però questa non sarà l’unica nuova coppia a mettersi in gioco in Sardegna. Nei villaggi sta per arrivare, infatti, anche una nuova coppia ed è molto famosa. Di chi si tratta? Lui è Alex Belli, mentre lei è Delia Duran. La notizia è arrivata direttamente dalle anticipazioni di una registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Qui, l’amatissima conduttrice Maria De Filippi, avrebbe parlato dell’arrivo di questa nuova coppia a Temptation Island Vip. Il noto attore e la modella arriveranno sulla spiaggia sarda in una delle prossime puntate e, con tutta probabilità, sostituiranno una coppia che ha deciso di terminare il percorso nel programma in anticipo. Curiosi di sapere di chi si tratta? Continuate a leggere.

Temptation Island Vip arrivano pure Alex Belli e Delia Duran: sostituiranno Damiano Er Faina e la fidanzata Sharon?

Nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, vedremo probabilmente, il falò di confronto anticipato che Damiano Er Faina ha richiesto alla sua fidanzata Sharon Macri. Il re del web, infatti, non ha ben visto il comportamento della sua ragazza all’interno del villaggio delle fidanzate. Er Faina non ha resistito tanto da arrivare a chiedere un confronto con Sharon già dopo pochissimi giorni dall’arrivo nei villaggi. Che cosa avrà fatto la Macri di così grave da scatenare la rabbia e la delusione del suo fidanzato Damiano? Sharon, dopo aver appreso la notizia della richiesta del falò da parte di Damiano, è incredula e quasi ci scherza sopra. Secondo le indiscrezioni sarà un confronto decisamente infuocato. Damiano Er Faina e la fidanzata Sharon usciranno insieme da Temptation Island? Non è ancora chiaro ma con tutta probabilità, dopo la fine del loro percorso nel programma di Canale 5, al loro posto arriveranno proprio Alex Belli e Delia Duran.

L’imperdibile appuntamento con Temptation Island Vip, dunque, è per questa sera lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. E voi lo seguirete? Siete contenti delle nuove coppie che sbarcheranno in Sardegna? Fateci sapere che cosa ne pensate attraverso i commenti.