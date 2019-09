Andrea il fidanzato di Nathaly Caldonazzo riempito di insulti sui social: lei lo lascerà?

Ieri sera, lunedì 16 settembre è andata in onda, su Canale 5, la seconda puntata di Temptation Island Vip. Puntata decisamente scoppiettante a partire dal doppio falò di confronto anticipato richiesto da Damiano Er Faina alla sua Sharon Macrì fino alle lacrime di Anna Pettinelli e la delusione di Nathaly Caldonazzo. E parliamo proprio di lei perché la bellissima attrice non ha preso molto bene il comportamento che il suo fidanzato Andrea Ippoliti sta continuando ad avere nel villaggio. Andrea è, infatti, sempre più vicino alla single Zoe. Un avvicinamento che sembra farsi sempre più pericoloso, tra l’altro. Sia la single Zoe che il fidanzato della Caldonazzo sembrano non resistere più alla tentazione ma il popolo del web è tutto con Nathaly.

Temptation Island Vip, Andrea si avvicina sempre di più alla single Zoe: Nathaly Caldonazzo chiede il falò anticipato

Nathaly Caldonazzo è ormai stufa del comportamento del suo fidanzato Andrea Ippoliti. L’attrice, arrivata al falò, vede l’ennesimo video dell’avvicinamento pericoloso tra Andrea e la single Zoe. Arrabbiata e delusa dal comportamento del suo uomo arriva anche a dare un calcio al computer. Nathaly però è riuscita a prendere una decisione e crede che sia arrivato il momento di richiedere il falò di confronto anticipato ad Andrea. La Caldonazzo torna infatti in camera e avvisa la sua amica Anna della decisione. Nathaly arriva al falò di confronto vestita di nero e attende l’arrivo del fidanzato Andrea. Questo è quello che abbiamo visto nella prima puntata ma che cosa succederà durante il falò? Sempre se Andrea deciderà di presentarsi!

Nathaly Caldonazzo lascia Andrea durante il falò? Ippoliti circondato dalle critiche sui social

Nella prossima puntata di Temptation Island Vip vedremo finalmente che cosa è successo durante il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Cosa deciderà di fare l’attrice? Perdonerà Andrea e ritornerà a casa con lui oppure le loro strade si divideranno per sempre? Il popolo del web sembra avere le idee abbastanza chiare sulla questione. Per i fan del programma di Canale 5, infatti, la Caldonazzo è una donna molto intelligente e con difficoltà la farà passare liscia ad Ippoliti dopo quello che ha fatto con la single Zoe. Certo, tutto potrebbe succedere ma Nathaly si è mostrata effettivamente molto stanca della situazione. Nel frattempo Andrea è stato inondato da una vera e propria pioggia di critiche sui social network. Non solo Nathaly Caldonazzo sembra non aver apprezzato per niente il comportamento dell’uomo, dunque. Gli insulti per il comportamento di Andrea sono arrivati immediatamente sui social.

Adesso tutto è nelle mani di Nathaly Caldonazzo. Ovviamente il falò di confronto anticipato si è già svolto ma a noi toccherà aspettare fino al prossimo lunedì per capire se Andrea Ippoliti ha deciso di presentarsi e come è finita tra la coppia. Voi che cosa ne pensate? Nathaly dovrebbe tornare a casa da sola o con Andrea? L’appuntamento con Temptation Island Vip è per lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5.