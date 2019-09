Amici Celebrities anticipazioni prima puntata: due VIP eliminati

Curiosi di vedere la prima puntata di Amici Celebrities in onda oggi 21 settembre 2019? Come saprete la puntata è registrata per cui possiamo già raccontarvi quello che è successo nel primo appuntamento con il talen di Maria de Filippi. In “pista” due squadre, la squadra bianca capitanata da Giordana e la squadra blu capitanata da Alberto Urso ( leggi qui la composizione completa delle squadre con i nomi dei VIP). Nel corso del primo appuntamento ci sono state due manches e la prima puntata si è chiusa, come vedremo questa sera, con l’eliminazione di due VIP.

Possiamo raccontarvi, grazie alle anticipazioni che arrivano dalle talpe del Vicolo delle News presenti alla registrazione di ieri, quello che è successo nella prima puntata di Amici Celebrities. Se siete curiosi, continuate a leggere le nostre anticipazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Amici Celebrities.

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 21 SETTEMBRE 2019: ECCO CHI E’ STATO ELIMINATO

Vi ricordiamo che la gara ha visto le due squadre protagoniste nel corso di una prima manche e di una seconda manche e a giudicare tre esperti ai quali si è aggiunto un quarto giudice. Della giuria in questa puntata hanno fatto parte Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Ospite speciale della puntata l’attore Giuseppe Zeno.

Nella prima manche il candidato all’uscita era stato Filippo Bisciglia che però ha potuto usufruire di una possibilità data a tutti i concorrenti: chi pensa di non meritare l’eliminazione può sfidare un avversario. Nel caso di Bisciglia, la scelta è ricaduta su Matrin Castrogiovanni costretto poi a lasciare il talent. La seconda eliminata della puntata è stata Chiara Giordano per lei la sfida è stata con Emanuele Filiberto. Ospiti di questo primo appuntamento con Amici Celebrities Pio e Amedeo.

La puntata che è stata registrata ieri andrà in onda questa sera su Canale 5.

