Bake Off Italia 2019: due eliminati nella quarta puntata, ecco chi sono

Continuano le sfide sotto il tendone di Bake Off Italia 2019. Anche in questa quarta puntata – in onda il 20 settembre 2019 – si è confermata la struttura del programma: tre giudici fissi Knam – Carrara – D’Onofrio, tre prove dalla difficoltà crescente, un migliore premiato con il Grembiule Blu. A differenza delle scorse puntate, invece, questa settimana sotto il tendone non c’è stato alcun quarto giudice ospite ma i concorrenti hanno dovuto temere una inaspettata doppia eliminazione: la prima da mettere a segno dopo la prova tecnica, la seconda dopo la prova a sorpresa.

Ma cosa è successo in questa quarta puntata? E chi è stato eliminato?

Bake Off Italia 2019: la puntata con la doppia eliminazione

Dopo aver inutilmente chiedo all’ospite se fosse interessato a varcare la porta d’ingresso, Benedetta Parodi rivela ai pasticceri amatoriali che non ci sarà alcun giudice ospite ma che ci sarà una doppia eliminazione. Le due eliminazioni verranno annunciate dopo la prima tecnica e dopo la prova a sorpresa di Clelia D’Onofrio.





Ma come di consueto si parte dalla prova creativa: realizzare una torta zuppa inglese con gusti e forme a proprio piacimento. La giovane Martina, Riccardo e Sara sono stati gli unici in grado di aver convinto i giudici: a loro è andato un bonus di 10 minuti nella prova successiva.

Si passa poi alla prova tecnica, ovvero la prima prova eliminatoria della serata. Tema di questa prova è la torta Chiboust: una torta che prevedere un passaggio molto particolare, ovvero la caramelizzazione dello zucchero tramite un ferro rovente. Rosario, Olena e Antonio si piazzano rispettivamente primo, seconda e terzo classificato.

Belle notizie per loro tre, che godranno di un bonus nella prossima prova, ma cattive notizie per la prima eliminata: Knam annuncia che è Cecilia la pasticcera amatoriale a dover lasciare il tendone.

Ancora un’altra sfida e ancora un’altra eliminazione in questa quarta puntata di Bake Off Italia 2019. La prova a sorpresa ideata da Clelia D’Onofrio è quella di celare 4 misteriosi ingredienti sotto forma di crema spalmabile. Ad ogni concorrente è stato dato un vasetto di crema spalmabile realizzata con una combinazione di ingredienti sempre diversa. Obiettivo della sfida è stata realizzare con questi ingredienti misteriosi un dolce a piacere.

Da questa ultima prova ne esce sconfitto il povero Daniele: l’unico ad aver indovinato un solo ingrediente su quattro. Il Grembiule Blu, invece, è andato a Riccardo.