Temptation Island VIP: Pago e Pettinelli su tutte le furie… e poi entra Alex Belli!

Nella puntata del 23 settembre abbiamo assistito all’uscita di scena di Nathaly Caldonazzo che ha mollato al falò il suo oramai ex fidanzato. Ma cosa sta succedendo invece alle altre coppie di Temptation Island 2019?

I più esagitati del momento sono senza alcun ombra di dubbio Anna Pettinelli e il duo composto da Pago e dalla sua fidanzata Serena Enardu. Meno movimentata è la love story di Gabriele Pippo. Quasi totalmente in stallo, invece, il racconto della coppia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Temptation Island VIP: Pago e Pettinelli su tutte le furie

La prima stotylife cavalcata dalla puntata del 23 settembre di Temptation Island VIP 2019 è quella fra Pago e Serena Enardu. Da un lato troviamo Pago: il cantante che legittimamente si sente preso in giro e sotto pressione perché la sua fidanzata si sta intrattenendo senza farsi grossi problemi con un tentatore. Dal’altro lato, invece, Serena ha reazioni discordanti: se in alcuni momenti si dice divertita dalla nuova esperienza; in altri momenti ripensa a Pago, a ciò che sta facendo nel reality e ai video che vede del suo compagno. In uno degli sfoghi, la ragazza ha dichiarato di non meritare la compagnia di Pago visto che lontano da lei ora sembra un uomo rinato. In uno sfogo successivo, invece, si arrabbia con lui rinfacciandogli gli sforzi che ha fatto per rimetterlo in carreggiata in campo musicale.

Non se la passa di certo bene nemmeno Anna Pettineli che – al contrario della Enardu – ha le idee molto chiare! Il suo fidanzato Stefano Macchi si sta lasciando andare un po’ troppo con una delle tentatrici del villaggio. Karaoke, esterne e persino una piccante domande fatta durante il gioco della bottiglia: tre elementi che hanno mandato in crisi la speaker radiofonica. Lei ha chiesto il falò di confronto immediato. Alessia Marcuzzi cerca di buttare acqua sul fuoco… ma buttare acqua su un vulcano come la Pettinelli è inutile. Lui sembra non sospettare assolutamente nulla di tutto ciò: di Anna non gli vengono mostrati video.

Temptation Island VIP: arriva Alex Belli

A fine puntata arriva anche una nuova coppia: stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran. I due vivono praticamente una vita simbiotica e hanno decido di accettare la sfida di Temptation Island VIP per mettere alla prova la forte gelosia di entrambi.