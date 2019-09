Amici Celebrities: Joe Bastianich eliminato, Platinette lo attacca duramente – VIDEO

Collezione di polemiche durante la seconda puntata di Amici Celebrities! Oltre alla chiacchierata sfuriata di Maria De Filippi nei confronti di Filippo Bisciglia, nel corso della puntata del 28 settembre c’è stato il tempo anche per una seconda litigata: quella fra la giudice Platinette e il concorrente della Squadra Blu Joe Bastianich.

Tutto è partito nella seconda fase eliminatoria (nella prima ci ha lasciati l’attrice di Gomorra – La Serie Cristina Donadio): Joe Bastianich si è ritrovato a sfidare il prinicipe Filiberto di Savoia… e Platinette non ha potuto trattenere il suo parere sull’ex giudice di Masterchef.

Platinette vs Joe Bastianich ad Amici Celebrities

La discussione parte pacificamente da Joe Bastianich che, in una delle pause dalle esibizione, coglie la palla al balzo per rispondere ad una richiesta passata di Platinette: vedere Joe Bastanich cantare in italiano. “Sono un po’ sottotono in questo programma. Platinette, tu mi hai chiesto perché non canto in italiano… Stasera canterò in italiano e, se andrò avanti, canterò anche in napoletano. I tuoi commenti sull’interpretazione li ho presi un po’ male. Non abbiamo la stessa visione, forse…”. Una affermazione davvero pacifica, una sola constatazione che però viene afferrata con una stilettata da parte della giudice.





“Ora tu sei un giudicato. Con il tuo mestiere hai giudicato tante persone e… ne sono volati di coltelli! Ora accetta la critica!” – replica Platinette -“Nei tuoi giudizi non sempre sei stato buonissimo. La critica non è distruttiva nei tuoi confronti. Non ho un pregiudizio nei suoi confronti“. Peccato però che in seguito si rivelerà l’esatto opposto.

Joe Bastianich o Platinette, voi da che parte state? #AmiciCelebrities Publiée par Amici di Maria De Filippi sur Samedi 28 septembre 2019

Senza alcuna vera ragione, Platinette ha giocato a fare il tiro al bersaglio contro Bastianich: primo con delle battute di cattivo gusto (“Quando ha cantato mi è venuto il reflusso gastroesofageo”) fino a veri e propri sfoghi che non si limitano a commentare l’esibizione ma il vip in gara: “Tu sarai giudicato per i tuoi commenti dal pubblico italiano!” ha riferito Joe Bastianich dopo l’ennesimo parere di cattivo gusto ricevuto dalla giudice.

“E tu sarai giudicato come uno chef che scassa i maroni a quelli che vogliono cucinare!” – asserisce Platinette – “E poi va a fare la pubblicità agli hamburger! Come dovrei giudicarla? Si dia una calmata. Lei non è un artista, non c’è niente di artistico in lei! C’è solo la presunzione di volerlo essere…”.

L’italo-americano replica con un no comment. Platinette incalza dandogli dello chef arrogante (Bastianich non è uno chef!). In seguito, a prendere le difese di Joe arrivano il Principe Emanuele Filiberto, Ornella Vanoni (che dà della “Vittorio Sgarbi” a Platinette) e persino Maria De Filippi: “Joe non aveva il bisogno di mettersi in gioco” – ha spiegato la conduttrice rivolgendosi alla giudice burbera – “Lui ci tiene molto al suo progetto, questa è la sua passione. Si è messo in gioco a tutti gli effetti”.