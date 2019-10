Chiara Esposito e Simone trionfa l’amore a Temptation Island Vip

Ieri, lunedì 30 settembre, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Temptation Island Vip. Puntata con tanti colpi di scena per altro ma partiamo subito da una delle coppie più discusse di questa ultima stagione: Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Tante le polemiche che hanno visto protagonista questa coppia. Abbiamo visto una Chiara fin troppo estroversa con i ragazzi single e un Simone che ha cercato di capirla e difenderla. Poi il gossip secondo cui Bonaccorsi avrebbe tradito la Esposito prima del programma e che, addirittura, la coppia fosse montata per poter partecipare alla trasmissione. Ieri sera abbiamo visto il falò decisamente particolare tra i due. Continuate a leggere per sapere come è andata finire.

Temptation Island Vip, Chiara Esposito innamorata di Simone: lui pazzo di gioia

Simone Bonaccorsi durante il falò ha visionato il comportamento della sua fidanzata Chiara Esposito. “Io sono sicura dei miei sentimenti, sono sicura dei suoi. Io voglio dimostrare a lui che si può fidare, può tornarsi a fidare al cento per cento e voglio dimostrare a me stessa che ho sbagliato in passato, ho capito e non sbaglio più” sono state le parole della ex professoressa de L’Eredità. “Sono entrata nel villaggio, vi ho guardato, vi ho parlato e mi sono resa conto che nessuno di voi potrebbe distrarmi o far annullare un sentimento che io ho nei confronti di una persona che io ho dall’altra parte” ha continuato Chiara. Le parole della ragazza non hanno certo lasciato indifferente il bel Simone che, dopo aver visto tanti video di Chiara con i ragazzi single, può finalmente gioire. Non ci sono dubbi, i due sembrano amarsi. A questo punto il falò si Simone di trasforma. Perché?

Falò da sogno per Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi a Temptation Island Vip

Dopo che Simone Bonaccorsi ha ascoltato le parole di Chiara, la Esposito ha fatto una sorpresa al suo fidanzato presentandosi al falò. Tra di loro grandi abbracci e baci appassionati a confermare il grande amore. “Lei è la ragazza che sposerò e c’è un motivo” ha poi ulteriormente sorpreso Simone Bonaccorsi di fronte alla conduttrice di Temptation Island Vip Alessia Marcuzzi. “Sono sicuro di avere accanto una ragazza che non mi farebbe mai del male. L’ho sempre difesa perché la conosco ed ha dei valori che al giorno d’oggi poche ragazze hanno” ha spiegato il fidanzato di Chiara Esposito. Ed è vero, il più bello d’Italia ha sempre difeso la sua ragazza anche dopo aver visionato il suo comportamento con i tentatori del villaggio. L’amore ha vinto nonostante tutte le polemiche che ruotavano intorno a questa coppia. Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi hanno deciso di uscire insieme da Temptation Island Vip più innamorati che mai.