Grande Fratello Vip ultime news: il cast prende forma

Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show con i personaggi del mondo dello spettacolo tornerà presto su Canale 5 e sono già partite tante indiscrezioni sul possibile cast. Le ultime news, a tal proposito, arrivano direttamente da Blogo che ha rivelato quattro dei personaggi vip che abiteranno presto nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di: Antonella Elia, Paola di Benedetto, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Non è ancora arrivata nessuna ufficialità da parte del Grande Fratello ma questi quattro nomi vip sarebbero concorrenti quasi certi del reality show di Canale 5.

Per altro tutti e quattro i personaggi hanno storie interessanti e alcuni hanno già partecipato ad altri reality. Andiamo a conoscerli un po’ meglio.

Paola Di Benedetto pronta per il Grande Fratello Vip? Al pubblico potrebbe piacere

L’ex madre natura di Ciao Darwin, secondo le ultime news, potrebbe essere una concorrente del Grande Fratello Vip. E Paola Di Benedetto con il GF, in qualche modo, ha già avuto qualcosa a che fare. Il suo ex Matteo Gentili ha partecipato alla versione nip del reality dove ha conosciuto Alessia e anche il suo altro ex Francesco Monte ha partecipato al noto programma di Canale 5. Paola Di Benedetto è anche stata una naufraga dell’Isola dei Famosi e dunque per lei non sarebbe una novità partecipare ad un reality show. Inoltre al pubblico potrebbe molto interessare la storia della bella Paola che, negli ultimi mesi, si è trovata al centro dell’attenzione per la sua ultimamente complicata relazione con Federico Rossi del gruppo musicale Benji e Fede. E si sa, il gossip piace.

Antonella Elia pronta a trionfare al Grande Fratello Vip dopo Pechino Express?

Altro personaggio che il pubblico tv vorrebbe fortemente vedere nella nuova edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Antonella Elia. La nota donna dello spettacolo ha già partecipato ad altri reality show regalando ai telespettatori pure emozioni. Davvero impossibile dimenticare la storica lite tra lei e Aida Yespica a L’Isola dei Famosi. Come difficile dimenticare anche la sua pazzesca partecipazione a Pechino Express nella squadra delle Caporali in coppia con Jill Cooper, dove si è classificata seconda. Quella del Grande Fratello Vip potrebbe essere l’occasione per Antonella Elia di trionfare e regalare, senz’altro, nuove emozioni al pubblico.

Nei prossimi giorni, con tutta probabilità, ci saranno nuove news riguardo al cast del GF Vip per cui continuate a seguirci!