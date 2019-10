Tale e Quale Show 2019: Davide De Marinis vince con Vasco Rossi – VIDEO

Carlo Conti e il venerdì sera di Rai Uno non possono che far rima con Tale e Quale Show 2019: il talent vip dove tredici personaggi famosi si sfidano a colpi di imitazioni, esibizioni canore e coreografie. Nel corso di questa nuova puntata – in onda il 12 ottobre 2019 – abbiamo scoperto quali saranno le sorti della classifica finale di questa nona edizione del talent di Rai Uno: la prossima settimana andrà in scena la finale e il divario in punteggi maturato da alcuni protagonisti è visibilmente insormontabile.

A proposito di trionfatori, il concorrente vip che ha vinto in questa nuova puntata di Tale e Quale Show 2019 è stato a sorpresa Davide De Marinis: il cantante di “Troppo bella” ha convinto i quattro giudici vestendo i panni di Vasco Rossi. Oltre ai tre giudici fissi (Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello), infatti, questa settimana al banco dei giudici c’era anche Gabriele Cirilli.





Tale e Quale Show 2019: la classifica

Nella puntata dell’11 ottobre 2019 di Tale e Quale Show a vincere è stato Davide De Marinis con 67 voti; subito dopo Jessica Morlacchi con 65 punti; terzo a 64 punti Agostino Penna; se la gioca al filo di lana anche Flora Canto con i suoi 63 punti.

Il trenino viene rotto da Francesco Monte fermo a 58 punti che stacca di ben dieci punti Lidia Schillaci, addirittura a soli 48 punti. L’imitatore David Pratelli incassa 45 punti.

#taleequaleshow 🎤 Davide de Marinis ↔ Vasco Rossi#taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 11 octobre 2019

In fondo alla classifica due ex equo: Eva Grimaldi e Tiziana Rivale hanno ricevuto 37 punti. Solo 32 punti per Francesco Pannofino e il duo Gigi e Ross. Fanalino di coda la povera Sara Facciolini con 26 punti.

Jessica Morlacchi può dirsi molto fortunata ad aver raggiunto la seconda posizione. E lo sosteniamo non tanto per la sua esibizione (ha proposto una dignitosissima Mina) ma perché ha totalizzato 65 punti grazie ad una intuizione di Carlo Conti che – all’ultimo minuto – ha deciso di far votare anche Orietta Berti, ospite a sorpresa della puntata in quanto imitata da una dei concorrenti. La Berti ha assegnato 10 punti extra facendo balzare la Morlacchi da 55 a 65 punti (e dunque dal quinto al secondo posto).

Tale e Quale Show 2019: la classifica generale

Ma chi concorre realmente alla vittoria di questa nona edizione di Tale e Quale Show? Sicuramente è in enorme vantaggio Agostino Penna con una somma totale di 314. Segue al secondo posto Davide De Marinis con 264 punti. Al terzo punto la brava Jessica Morlacchi con 256 punti.