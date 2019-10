Pippo Franco scrive un messaggio per suo figlio Gabriele dopo la fine Temptation Island Vip (Foto)

Chi ha seguito l’ultima puntata di Temptation Island Vip sarà anche rimasto perplesso per l’indecisione e la scelta di Gabriele, il figlio di Pippo Franco (foto). Nel tira e molla sul tronco del falò per decidere se uscire da solo o con la sua fidanzata Silvia, Gabriele è apparso molto meno sicuro dei suoi pensieri e delle sue emozioni rispetto ai giorni trascorsi nel villaggio. Non è stato un gran percorso per Silvia ma nemmeno per il figlio del comico e conduttore. Pippo Franco ha però compreso benissimo le sue parole e il suo stato d’animo. Gabriele era preoccupato anche per i suoi genitori, consapevole magari di essere giudicato, di non mantenere fede al suo pensiero, ma era anche evidente che fosse ancora molto preso dalla sua fidanzata. Durante il reality non ha mai versato una lacrima, al falò di confronto invece era in difficoltà.

IL MESSAGGIO DI PIPPO FRANCO PER SUO FIGLIO DOPO LA PARTECIPAZIONE A TEMPTATION ISLAND VIP

“Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro” non avrebbe potuto trovare una citazione migliore di questa di Chaplin. Nonostante il conduttore del Bagaglino non si sia mai intromesso nella scelta del figlio partecipare al programma Mediaset, questa volta ha sentito il bisogno di rispondere alle parole di Gabriele.





In realtà Pippo Franco non conosce bene Silvia, si sono incontrati poche volte senza mai legare, forse perché è troppo presto. Il messaggio di comprensione espresso nel suo post resta tale, Pippo non ha detto altro continuando a rimanere fuori dalle scelte di suo figlio ma restandogli accanto, evidentemente orgoglioso dell’uomo che è diventato. “So per certo che quando si lega a una persona è estremamente fedele. Non ha mai ceduto alle sciocchezze” aveva commentato in una veloce intervista dimostrando di conoscere bene suo figlio.





