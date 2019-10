Silvia Tirado travolta dagli insulti dopo Temptation Island Vip

I programmi tv finiscono ma le polemiche si raddoppiano. Silvia Tirado è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Lei ha partecipato al viaggio nei sentimenti di Canale 5 insieme al suo fidanzato Gabriele Pippo, figlio del più noto Pippo Franco. All’interno del villaggio delle fidanzate però qualcosa è successo. Silvia ha dato un bacio a stampo ad uno dei ragazzi single causando rabbia e delusione nel fidanzato Gabriele ma non solo. La Tirando ha deciso di allontanarsi dal tentatore che non ci ha pensato due volte a cantargliene quattro scatenando i consensi del popolo del web. Gabriele Pippo ha deciso di dare, a fatica, una seconda possibilità a Silvia che intanto sul web viene travolta dagli insulti.

Temptation Island Vip, pioggia di critiche per Silvia Tirado: anche insulti razzisti

Il comportamento di Silvia Tirano ha fatto parlare e non poco. Il popolo del web si è scatenato su di lei. Gli utenti social non si sono limitati a commentare il comportamento della fidanzata all’interno del villaggio ma hanno attaccato Silvia arrivando a fare anche un pesante insulto razzista. La Tirado è voluta subito intervenire sul suo profilo Instagram con una serie di storie ringraziando prima i fan che le hanno dimostrato affetto di fronte a un triste commento razzista. “Vergognoso che nel 2019 ci siano persone che non ti giudicano per quello che fai ma per il tuo aspetto” afferma la protagonista di Temptation Island Vip.

Silvia Tirado di Temptation Island Vip risponde a tono al triste commento razzista

“Il colore della pelle, la tua etnia, la tua cultura. È vergognoso e quando insultate me, insultate mia madre e tutta la mia famiglia, quindi è normale che mi incavoli e rimanga allibita da come nel 2019 non si sappia differenziare un commento inerente ad una tematica. Sono commenti fuori da ogni linea” sono queste le parole con cui Silvia Tirado ha voluto rispondere a chi l’ha pesantemente insultata con un commento razzista. Dall’altro lato però, l’episodio ha portato il popolo del web e i fan di Temptation Island Vip a schierarsi dalla parte di Silvia tralasciando quello che è successo nel programma.