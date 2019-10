Amici Celebrities le pagelle dei 4 finalisti: chi merita di vincere?

Mercoledì 23 ottobre 2019 andrà in onda l‘ultima puntata di Amici Celebrities. Sesto appuntamento con il talent tanto voluto da Mediaset che però non ha riscosso grande successo tra il pubblico. Ascolti non troppo brillanti, critiche per la scelta del cast e soprattutto qualche dubbio in merito alla staffetta tra Maria de Filippi e Michelle Hunziker. Il programma non ha lasciato il segno, se così possiamo dire. Ma ormai siamo arrivati al gran finale ed è tempo di pagelle. Dopo aver visto le 5 puntate di Amici Celebrities possiamo anche dare i voti e provare a immaginare chi vincerà e anche chi dovrebbe vincere, perchè spesso le due cose non vanno di pari passo.

Ovviamente come spesso accade nei talent, la vittoria dipenderà anche dalle sfide, della combinazioni, dalle decisioni prese in diretta dai protagonisti, per cui non è semplice provare a fare un pronostico. L’umore dei fans del programma va in una sola direzione: il vincitore di questa edizione è senz’altro Filippo Bisciglia, almeno per chi commenta dal primo giorno il programma di Maria de Filippi. Noi però abbiamo pensato di dare i voti, con le nostre pagelle .

AMICI CELEBRITIES DIAMO I VOTI: ECCO CHI DOVREBBE VINCERE PER UNF

Al quarto posto piazziamo senza dubbio Ciro Ferrara, una sorta di miracolato. Difficile davvero comprendere come Laura Torrisi o Francesca Manzini siano state “fatte fuori” dall’ex calciatore che non meritava di arrivare fino a questo punto della gara. Per Ciro il voto è assolutamente insufficiente, non si va oltre il 5 conquistato per la simpatia e anche per il modo spensierato con il quale ha vissuto questa esperienza.

E adesso arriviamo al podio.

Sicuramente meritato il posto in finale per Pamela Camassa che ha una bellissima voce, oltre ad avere un corpo da urlo, che aiuta sempre, e uno sguardo di quelli che lasciano il segno. Ha avuto poco spazio in tv, forse anche per delle scelte sbagliate ( pensiamo all’abbandono de La Talpa causato tra l’altro dalla troppa gelosia del suo fidanzato di allora e attuale fidanzato Filippo Bisciglia). Di certo meriterebbe uno spazio maggiore in una televisione viste tutte le sue doti. Sarà questa la volta buona per un rilancio? VOTO 9 RISCOPERTA

Filippo Bisciglia ha sicuramente carisma da vendere anche se al momento non riusciamo ancora a credere come il pubblico di Temptation Island gli riconosca dei meriti che non vediamo. Sa fare il suo, ci mancherebbe ma con Alessia Marcuzzi al timone di Temptation Island VIP si è vista tutta la differenza tra un conduttore e un portatore di video. Ha di certo la stoffa per fare bene e ha già trovato la sua strada ma è troppo, troppo sicuro di qualcosa che al momento ancora non è. Lato musicale ha una bella voce e deve ringraziare anche il grande lavoro fatto a Tale e quale dai coach ma non merita, a nostro modesto avviso, la vittoria. VOTO 8 CONVINTONE

Chi sicuramente merita il primo posto sul podio è Massimiliano Varrese. Anche per l’attore probabilmente il mondo dello spettacolo ha chiuso troppe porte, avrebbe potuto fare molto ma molto di più, visto anche il modo in cui la sua carriera era decollata. Ad Amici Celebrities ci ha ricordato quanto fosse bravo e si è fatto conoscere anche dai più giovani. Sa cantare e può migliorare, sa ballare e può migliorare. Ma ha talento da vendere. In una delle puntate di Amici Celebrities ha detto che tra i suoi rimpianti maggiori c’è la mancata partecipazione a un talent, ma quando lui era giovanissimo non era ancora arrivato il momento. Si è messo in gioco e lo ha fatto davvero fino all’ultima gocciolina di sudore scesa dalla fronte. Probabilmente non vincerà a causa del televoto ma resta la vera scoperta di questa edizione di Amici Celebrities, o forse una riconferma. VOTO 10 TALENTO