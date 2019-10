Il Collegio 4: sono nati amori negli anni 80? Le possibili coppie

La quarta stagione de Il Collegio è appena arrivata su Rai 2 (questa sera, martedì 29 ottobre, andrà in onda la seconda puntata) e già si parla di primi amori. Il primo appuntamento con il programma ha regalato davvero tante emozioni al pubblico di giovanissimi che segue con affetto il Collegio ormai da quattro anni. E tra le altre emozioni ci sono anche le prime complicità tra i collegiali e i primi avvicinamenti. Abbiamo persino visto un primissimo bacio ma sono davvero nate delle coppie grazie a Il Collegio 4? Sembrerebbe proprio di sì. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Il Collegio 4, Roberta e Gianni prima coppia: la prova del loro amore

La prima coppia ufficiale de Il Collegio 4 sarebbe quella formata da Roberta Zacchero e Gianni Musella e la prova del loro amore arriva direttamente dai loro profili sui social network. In una storia su Instagram, infatti, la spumeggiante Roberta ha pubblicato una foto al mare con scritto: “Tu insegnami a volare”. Non solo però. L’alunna del programma di Rai 2 tiene la mano ad un ragazzo, proprio Gianni Musella. Sembra chiaro che tra i due ci sia qualcosa di molto più forte di una semplice amicizia nata tra i banchi di scuola. Come proseguirà tra i due? Staremo sicuramente a vedere e, con tutta probabilità, nelle prossime puntate de Il Collegio 4, potremmo vedere proprio un avvicinamento particolare tra i due.

Il Collegio 4, tra le possibili coppie del programma anche Claudia e Nicolò

Nel primo appuntamento con Il Collegio 4, tra i vari avvicinamenti, abbiamo visto anche quello tra Claudia e Nicolò. La ragazza ha dimostrato il suo bel caratterino fin dai primi minuti tanto da guadagnarsi subito una punizione. Claudia ha dovuto studiare e recitare dei versi di Primo Levi davanti al preside. Proprio mentre la ribelle quattordicenne studia però, Nicolò ha deciso di darle una mano… In tutti i sensi! Il giovane collegiale si è molto avvicinato a Claudia palesando un interesse nei suoi confronti. I due si innamoreranno davvero? Staremo a vedere.