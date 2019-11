Il Collegio 4: Claudia Dorelfi espulsa? Il Preside convoca i genitori

Un’altra tribolatissima puntata de Il Collegio 4 è andata in onda: un episodio ricco di colpi di scena, nuove litigate e punizioni di tutti i tipi. La marachella più grossa della settimana è stata commessa dalla collegiale Claudia Dorelfi. Appena svegliata a suon di campanacci, la giovane è stata costretta dalla sorvegliante a rifare il suo letto e a farsi la coda ai capelli visto che nelle scorse puntate l’abbiamo vista piuttosto trasandata.

La ragazza è stata accompagnata in bagno per potersi specchiare ma, una volta varcata la porta d’ingresso dei servizi igienici, la Dorelfi ha esclamato un sonoro “ma vaffanc**lo!” diretto alla Sorvegliante; la donna non se l’è di certo lasciato ripetere ed ha immediatamente chiesto spiegazioni per quella infelice uscita. Giusto il tempo di abbozzare una scusa che Claudia Dorelfi è stata accompagnata dal Preside del collegio…





Il Collegio 4: Claudia Dorelfi espulsa?

Giunti nell’ufficio del collegio, il Preside Bisisio si è fatto spiegare dalla viva voce della collegiale come fossero andati i fatti e la Dorelfi ha spiegato che il suo “vaffa” non era diretto alla Sorvegliante ma era un semplice sfogo legato alla situazione che si era venuta a creare.

Il preside non vuol sentire scuse: la ragazza ha comunque offeso la Sorvegliante e al tempo stesso anche il collegio stesso. Per questa ragione la punizione sarà esemplare: Claudia Dorelfi è stata messa in isolamento fino a nuovo ordine.

Grande è stato lo stupore degli altri collegiali quando, ritornati nelle camerate dopo le lezioni, hanno scoperto che il letto e tutti gli effetti personali di Claudia Dorelfi sono spariti nel nulla. Ben presto, gironzolando per i corridoi, scopriranno che la loro compagna d’avventura era rinchiusa nella camerata d’isolamento.

La puntata del 5 novembre de Il Collegio 4 si è conclusa con un avvenimento davvero inaspettato: al cancello dell’istituto arrivano i genitori di Claudia Dorelfi; i due, assieme alla stessa collegiale, vengono in seguito invitati a raggiungere l’ufficio del Preside Bosisio. Quale sarà la sua decisione finale?

Claudia Dorelfi verrà espulsa da Il Collegio? Oppure riceverà l’ennesima grazia? E se così fosse, per quale motivo sono stati convocati entrambi i genitori della ragazza?





