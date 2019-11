Bake Off Italia 2019: Martina e Hasnaa in guerra, ma a uscire è una terza incomoda

Sotto il tendone di Bake Off Italia sono rimasti davvero pochi concorrenti e la gara è sempre più palpabile sotto il tendone. Nella puntata dell’8 novembre 2019, i sei pasticceri amatoriali sono ridotti a cinque dopo una tripla sfida tutta dedicata al Gran Galà di Bake Off. Prova creativa, prova tecnica e prova a sorpresa sono stati ispirati al mondo delle feste lussuose e da red carpet.

La puntata ha segnato una decisiva svolta fra le simpatia e le antipatie dei concorrenti in gara: Martina ha apertamente dichiarato guerra ad Hasnaa, una concorrente che probabilmente tema ma che apostrofa come poco capace e antipatica. La donna replica a questa presa di posizione con una semplice difesa d’ufficio delle sue abilità. Ma la guerra fra le due primedonne si è accesa nella terza ed ultima parte del programma…

Bake Off Italia 2019: Martina e Hasnaa in guerra

Dopo esser finite al primo e al secondo posto nella prova tecnica (il vantaggio è andato alla romagnola), la produzione ha organizzato una prova a squadre in cui proprio le due pasticcere amatoriali sono state elette capi-brigata.

Se Martina per sé sceglie prima Antonio e poi Sara, Hasnaa sceglie prima Riccardo (e il suo bonus composto da 10 minuti extra) e accetta l’ultimo rimasto da scegliere, Rong.

Molti telespettatori hanno vissuto la non-scelta di Sara da parte di Hasnaa come una sorta di tradimento, visto che le due sono sempre state inseparabili sotto il tendone di Bake Off Italia. In ogni caso, il primo round di questa guerra interna è Martina che si aggiudica l’ennesimo Grembiule Blu.

Se l’è passata davvero male il concorrente Antonio: bocciato nella prova creativa, ultimo posto nella prova tecnica e pesantemente criticato nella prova a sorpresa. Eppure non è stato lui il pasticcere amatoriale eliminato dai giudici.

Infatti, il concorrente a lasciare definitivamente il tendone di Bake Off Italia è Sara: un avvenimento in parte sorprendente vista la rendita davvero bassa del concorrente barbuto. Forse sarà proprio lui ad uscire dal talent show di Real Time la prossima settimana?

Il prossimo appuntamento con la semifinale di Bake Off Italia 2019 è fissato per venerdì 15 novembre in prima serata su Real Time.