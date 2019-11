Bake Off Italia 2019: Rosario espulso da Knam… ma gli eliminati sono due, ecco chi!

In sette edizioni di Bake Off Italia non era mai successa una cosa del genere: uno dei concorrenti è stato espulso dai giudici Ernst Knam e Damiano Carrara a seguito di un comportamento definito “anti-sportivo” da parte della padrona di casa Benedetta Parodi. Il pasticcere amatoriale in questione è Rosario: il professore di origini palermitane.

Ma, nel dettaglio, per quale motivo il concorrente in questione è stato espulso? Tutto nasce dalla seconda prova, la temibile prova tecnica. Questa settimana Ernst Knam ha chiesto ai concorrente di preparare una sua versione della torta norvegese Kransekake: una torre di ciambelle di frolla che, poste una sull’altra, danno al dolce una forma conica.





Rosario espulso da Bake Off Italia 2019

Nel corso di questa prova, il concorrente Riccardo ha denunciato pubblicamente il furto di alcune delle sue ciambelle di frolla con cui avrebbe dovuto montare la torta: “Le sto rifacendo” ha esclamato il giovane davanti alla conduttrice. Il giovane spiega di averle messe in abbattitore, lo stesso abbattitore in dotazione a Martina e Rosario.

Martina si dissocia subito sostenendo che non ha proprio adoperato gli abbattitori; Benedetta Parodi, dunque, si sofferma su Rosario: lo ferma, gli pone varie domande e gli chiede di contare davanti a lei quante ciambelle si ritrova sul banco. Si scopre che, nonostante il potenziale furto, ne ha comunque meno di quante ne richiedeva la ricetta.

Rosario non apprezza questo interrogatorio di Benedetta Parodi; la conduttrice gli muove un’altra critica circa il suo possibile furto e Rosario si arrabbia: non accetta queste accuse, cade nel totale sconforto e si rifiuta di continuare la sua prova. Al momento degli assaggi al buio, la Parodi racconta brevemente l’accaduto e serve un assist ai due giudici Ernst Knam e Damiano Carra, che un attimo dopo squalificheranno il concorrente.

Anche Antonino eliminato da Bake Off Italia 2019

Ad uscire di scena è stato anche il più anziano del gruppo, Antonino Orfanò. L’uomo è uscito sconfitto prima dalla prova creativa e poi all’inedito ballottaggio finale che lo ha visto scontrarsi con Sara e Rong. Il Grembiule Blu per il migliore della settimana è andato alla sciantosa Martina.