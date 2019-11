Il Collegio 4: due nuove espulsi dal Preside ma a far tremare tutti è l’Ispettore

A Il Collegio non si può stai mai tranquilli! Come già accaduto negli scorsi episodi, anche la quarta puntata del 12 novembre 2019 ha fornito molti spunti di discussione al pubblico da casa ma anche tante gioie e dolori ai collegiali protagonisti del reality show di Rai Due. Scena madre di questo nuovo appuntamento è stata l’espulsione a sorpresa di ben due studenti: Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni.

Ma non è stato l’unico colpo di scena: abbiamo scoperto l’esito della punizione che il Preside ha inflitto alla “signorina Dorelfi” dopo le brutte ingiurie rivolte alla Sorvegliante ma abbiamo anche assistito all’ingresso di due nuovi personaggi pronti a scombussolare gli equilibri dell’istituto.

Il Collegio 4: due nuovi espulsi, ecco chi

L’espulsione è partita a seguito di una marachella molto particolare. I due collegiali Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni hanno inscenato una lite in aula durante la lezione di geometria della professoressa Petolicchio. La docente ha richiamato i due giovani, per poi spedirli dal preside.

Al cospetto del dirigente scolastico, i due hanno fornito singolarmente la stessa versione: Alex e Andrea si sono accapigliati perché entrambi gelosi d’amore per la stessa collegiale; a quel punto il preside Bosisio ha deciso di far raffreddare i loro animi facendogli fare 100 giri di corsa del campetto di calcio del collegio… ma nel frattempo, insospettito dalle due versioni non proprio perfettamente coincidenti, ha deciso di convocare nei suoi uffici anche la ragazza al centro del contendere. La ragazza ha spiegato di non aver mai ricevuto attenzioni da parte di Alex Djordjevic e di essere solidamente la fidanzata di Andrea Bellantoni.

Sentitosi preso in giro, il Preside raggiunge i due ragazzi dandogli una differente punizione: niente giri di campo ma una interrogazione a tappeto su tutto il programma di studi. Per prepararsi al meglio, Il Collegio ha vietato ai due di effettuare la gita settimanale allo zoo ma, il tempo che avrebbero dovuto usare per ripassare, lo hanno speso giocando a basket e dormendo. Le interrogazioni sono irrimediabilmente andate malissimo e i due sono stati espulsi.

Il Collegio 4: arrivano la supplente e l’ispettore

Gli equilibri all’interno de Il Collegio 4 sono pronti a nuovi drastici cambiamenti. Il professor Maggi si è assentato per l’intera settimana (problemi di salute) e al suo posto è arrivata una avvenente supplente che ha mandato su di giri alcuni giovani collegiali maschietti.

Ma il vero terrore fra i corridoi del collegio è scattato con l’arrivo di un Ispettore Ministeriale, inviato per valutare gli studenti e il collegio stesso (preside e docenti compresi). A causa del suo arrivo, la puntata non si è conclusa con la classica elezioni degli allievi migliori e peggiori della settimana: tutte le decisioni verranno prese dell’Ispettore nel prossimo episodio.