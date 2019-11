Amici 19 lo sfogo di Gabriele: “Pesavo più di 150 chili, non ho amici, prima mi schifavano”

Impariamo a conoscere pian piano i ragazzi di Amici 19 che in questi giorni stanno frequentando la scuola. Tra i ragazzi che hanno ancora il giudizio in sospeso c’è anche Gabriele. I professori saranno chiamati a decidere tra lui e Skioffi ( cantante contestatissimo per via del suo passato e di alcuni testi controversi). Gabriele non si sente affatto inferiore ma ha notato, in questi giorni, che si scrive molto di lui on line, ma si trovano sempre confronti e paragoni con il suo compagni di scuola. Vorrebbe che ci si concentrasse anche sulle sue doti e sulle sue qualità anche perchè ha già sofferto molto in passato e spera di trovare il posto giusto nella scuola. Gabriele teme di non riuscire a esprimersi al meglio mentre Skioffi è già amatissimo anche dai compagni. Il cantante commenta anche il brano Paracetamolo, di Calcutta che gli è stato dato per la sfida. E non sa se si sente pronto a farlo per via di quello che racconta. La sfida quindi diventa l’occasione per parlare anche del suo passato, per fare un ennesimo confronto con Skioffi. Se infatti il cantante è quello che si potrebbe definire l’anima della festa, il punto di riferimento, lui non ha amici. E queste sue paure e forse insicurezze si legano al passato. Gabriele infatti, fino ai 15 anni era un obeso, pesava oltre 150 chili.

GABRIELE SI SFOGA E RACCONTA IL SUO PASSATO DA OBESO: NON HA AMICI

In sala prove racconta come è stato non avere amici. Le persone lo hanno sempre giudicato per i suoi chili in più, non sono mai andati oltre, anche per questo lui non ha un amico di infanzia, non ha provato determinati sentimenti, e non è mai stato corrisposto in un sentimento d’amore. “Non posso essere amico di chi prima, quando ero grasso, mi schifava” ha raccontato il cantante sfogandosi con la sua tutor. Sono passati un po’ di anni da quando ha iniziato a perdere peso ma la ferita è ancora aperta.

“La solitudine è un po’ una scusa. Almeno è un dolore che conosco. Meglio un dolore che conosco che uno che ho paura di affrontare” ha detto il cantante. Anche nella scuola il cantante sembra non aver trovato il giusto modo per farsi conoscere dai ragazzi ma in fondo se lo aspettava.

“Quando parlo d’amore parlo sempre di cose tristi,io non posso sentire il cuore a mille ma mi impegnerò” ha detto il cantante che poi è tornato sconsolato nella sala relax pronto però a mettersi in gioco.