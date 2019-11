Il Collegio 4: Dorelfi espulsa dagli studenti, Mario Tricca litiga e interviene il Preside

Penultima puntata che sembra quasi l’inizio di una vera e propria resa dei conti per i protagonisti de Il Collegio 4: il reality show dei record di Rai Due. Nel quinto appuntamento andato in onda il 19 novembre 2019, la puntata si è aperta con il responso del temibile ispettore ministeriale… che non poteva che essere negativo. Il Preside decide di punire la scolaresca dividendo i collegiali uomo dalle collegiali donne, così da creare due aule separate.

La divisione accende gli animi delle collegiali donne e, al contrario, calma i caratteri dei ragazzi; del resto, per il gruppo che si comporterà meglio c’è in palio una nuova gita fuori porta. Pur restando separati, però, il professor Raina ha una idea che prova un po’ a sparigliare le carte: invita due collegiali donne a salire in cattedra durante una lezione sulle bandiere nell’aula dei collegiali uomini.





Il Collegio 4: Mario Tricca litiga e interviene il Preside

Asia Busciantella e Martina Brondin provano a fare lezioni ma il gruppo dei collegiali uomini prende poco seriamente la novità, arrivando a prendersi gioco delle due “docenti d’eccezione”. Anche il timido Mario Tricca agita la lezioni facendo varie rimostranze alle sue due nuove docenti; Martina Brondin non ci sta e innesca uno scontro verbale che non si concluderà a fine lezione.

Il caso vuole, infatti, che anche le collegiali donne hanno ricevuto la sorpresa di due collegiali uomini nel ruolo di docenti; Mario Tricca è uno dei due prescelti. La lite fra lui e Martina Brondin raggiunge vette altissime: lei lo prende in giro, lui replica a tono, lei risponde minacciandolo e strappandogli l’intero quaderno. Interviene il professor Maggi che proverà a districare la questione spedendo entrambi dal Preside.

Il Preside interroga i due protagonisti della lite ma anche due testimoni oculari prima di prendere una decisione sull’accaduto. Di ritorno dai colloqui, Bosisio deciderà di non mandare in gita Tricca e Brondin per punirli entrambi. Tutti gli altri, invece, sono stati graziati.

I due giovani saranno costretti ad una convivenza forzata nella speranza di riallacciare un rapporto più pacifico. Una missione purtroppo mezza fallita visti i risultati finali.

Ma se fra Brondin e Tricca c’è stata solo una lite, peggio se l’è passata Claudia Dorelfi: spedita in presidenza per la sesta volta, questa volta il Preside ha chiesto agli stessi collegiali se fosse giusto tenerla o espellerla. Una successiva assemblea di classe ha deliberato la sua espulsione fra la rabbia e le lacrime delle sue migliori amiche.