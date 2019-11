90 giorni per innamorarsi…Un ex protagonista accusato di abusi, la sua ex: “E’ uno psicopatico”

Dagli Usa arrivano delle novità sui protagonisti di 90 giorni per Innamorarsi. Tra le coppie più seguite e chiacchierate dell’ultima edizione in onda in Italia, c’è sicuramente quella formata da Larissa e Colt. La loro relazione non è finita bene e i due si sono lasciati. Ma oggi negli Stati Uniti si torna a parlare di Colt perchè la sua ex fidanzata, una modella con la quale era stato nei mesi passati, ha rilasciato sui social, delle dichiarazioni molto pesanti. Alcuni followers infatti le hanno chiesto di parlare delle sue relazioni passate e lei, riferendosi a Colt, ha fatto capire che questa storia sia finita molto male perchè c’erano dei problemi di fondo. Ma le accuse sono pesanti, infatti la ragazza, Jess arriva a parlare persino di abusi. Non entra nei dettagli ma spiega con delle frasi quello che provava a stare con lui: “Magari prima ti dice che sei bellissima, che sei speciale e poi 5 minuti dopo ti dice che sei una poco di buono” ha dichiarato la ragazza. E ancora: “E’ uno psicopatico“. E ha aggiunto che forse dovrebbe anche essere curato.

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI…COLT ACCUSATO DALLA SUA EX RAGAZZA: E’ UNO PSICOPATICO

“Le donne devono prestare maggiore attenzione ai primi segni di una relazione violenta” ha scritto Jess parlando con le persone che la seguono sui social anche della sua storia con Colt.

I media americani però fanno notare, nonostante l’ultimo uomo nella vita di Jess sia stato Colt, che lei non fa nessun riferimento al protagonista di 90 giorni per innamorarsi, nel senso che non cita il suo nome. Inoltre non parla di abusi fisici. Ma è anche vero che gli abusi psicologici e verbali sono altrettanto gravi.

Nelle prossime ore Colt dirà la sua per chiarire la sua posizione? Jess darà altre informazioni in merito?

Per i fans di 90 giorni per innamorarsi e poi arrivano anche altre news sulla coppia formata da Ashley e Jay: ecco come è finita