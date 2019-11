Il Collegio 4 i bocciati: Asia Busciantella commenta su Instagram il suo percorso nella scuola

Non ha brillato per la sua voglia di studiare e sarà ricordata per la sua risatina onnipresente Asia Busciantella ma per il pubblico de Il Collegio 4 anche lei è stata assoluta protagonista di questa edizione. I prof ci hanno creduto fino all’ultimo sperando che almeno la voglia di prendere il tanto atteso diploma la potesse convincere a studiare un po’ di più, quel giusto che sarebbe bastato per superare gli esami. E invece per lei è arrivata la bocciatura: tra le persone che non hanno superato l’esame per la classe 1982 c’è anche lei. Asia però sui social commenta in modo più che positivo questa sua esperienza nel Collegio, soprattutto perchè le ha dato modo di trovare delle persone speciali con le quali condividere tanto. Persone che l’hanno aiutata in un percorso di vita, forse per lei più importante di quello delle studio.

IL COLLEGIO 4 I BOCCIATI: ASIA BUSCIANTELLA NON PASSA L’ESAME

Ed ecco le parole di Asia sui social

Questa sera sarà l’ultima puntata di quest’avventura meravigliosa… Ho avuto la fortuna di entrare al Collegio e lo ringrazieró per sempre! Il collegio mi ha aiutata a crescere, a credere di più in me stessa, rinforzando i miei lati deboli a occhio invisibili ma nascosti tutti sotto una maledetta corazza. Ho avuto la fortuna di conoscere delle persone Meravigliose che in poco tempo sono diventate un punto importante della mia vita, loro mi hanno capita ascoltata e piano piano hanno tirato fuori tutto quello che era dentro di me ,senza nascondermi da niente e da nessuno…. Pronti a sostenerci uno dall’altra/o senza giudizi, bastava uno sguardo per capirsi e loro sono riusciti a tirare fuori Asia a 360 gradi e non solo la Asia forte e dura ma anche la Asia che al di fuori non sarebbe mai riuscita a “spogliarsi” con paura di essere giudicata e non capita ma con loro è stato tutto completamente diverso. E NON FINIRÒ MAI DI DIRVI GRAZIE! So benissimo che questa esperienza c’è la porteremo per sempre nel cuore e nessuno potrà mai dividere la nostra bellissima famiglia nata nel 1982 vi amo❤️

Appuntamento quindi alla prossima edizione de Il Collegio…