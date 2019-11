Mariana Aresta ringrazia tutti i compagni de Il collegio 4: “La classe 1982 la mia famiglia”

Tempo di addii, di congedo ma non solo. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de Il Collegio 4, reality di Rai 2 amatissimo dal pubblico dei giovanissimi. Tra i protagonisti di questa quarta edizione del programma, che ha riscosso davvero un enorme successo, anche Mariana Aresta. La ragazza è stata promossa, dopo un buon esame.

Mariana saluta tutte le persone che le sono state vicine in questo percorso e ha solo belle parole per tutti i compagni che l’hanno accompagnata in questa avventura.

Scopriamo le sue parole sui social.

Ed ecco il suo messaggio di congedo:

amici siamo arrivati purtroppo al termine di questa esperienza. in questo momento mi sembra di rivivere l’emozione provata all’uscita del collegio e l’unica cosa che credo di poter fare arrivata a questo punto sia ringraziare in primis tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso.

Ringrazio @francescocardamonee che con la sua ironia pungente mi ha rallegrato anche le giornate più tristi, @martinabrondin che ha saputo trovare in me un’amica e che mi ha aperto il suo cuore malandato, @robertazacchero che ha saputo sempre consigliarmi e mi ha stretto la mano anche mentre sbagliavo, @nicolorobbiano amicizia sbocciata un po’ dopo il previsto ma che si è rafforzata in pochissimo( mi raccomando non farti cadere il sorriso). Ringrazio @georgeciupilan che anche se ci siamo odiati per l’80% del tempo passato insieme siamo riusciti a crescere, @vilmadaddario che con la sua parlantina irritante mi ha messo fra le mani la sua immane sofferenza, @maggygioia che ho imparato a scoprire e apprezzare, @vincenzo_crispino_03 il mio trichello dalla bontà infinita, @jenesy.js pronto ogni sera ad ascoltare i miei infiniti dilemmi e a starmi accanto anche nonostante le stronzate, @piccionesaraa che ho scoperto col tempo dopo i sorrisi accennati, @alysiapiccamiglio una bimba dolcissima celata dietro una guerriera, @chiaraadamuccio_ così tanto detestata e così tanto amata, sei una guerriera amore.

Ringrazio anche @andrea.bellantoni che con il suo ottimismo e la sua allegria mi ha reso i giorni bui un po’ più felici, @claudia.dorelfii la ragazza più matura che io potessi conoscere per la sua età, @samuele.fazzi l’unico maschio alfa oh ;), @benedetta_matera la nostra piccola grande peste <3, @mario_tricca_ che ci siamo picchiati e urlato contro ma infondo ti voglio bene, @montuorigabrielee dall’apatia intrigante, @giuliomaggioo dal cuore grande grande grande, @alexdjordjevic.official.m con la sua filosofia arrangiata che ti stampava sempre un sorriso sulle labbra e @asiabusciantellaa la fortissima bush, sempre nel mio <3.

vi ringrazio tutti dal più profondo del cuore. siete e resterete per sempre la mia famiglia, la più vera che mi potesse capitare.❤️ 1 9 8 2