Mario Tricca dopo Il Collegio 4 prende posizione sui social: sui giornali tante fesserie

Tra i protagonisti indiscussi della quarta edizione de Il Collegio c’è sicuramente Mario Tricca che ha tirati fuori nel percorso tutta la sua personalità senza per questo perdere di vista anche l’obiettivo principale: arrivare al diploma e dimostrare di aver studiato. Mario è stato tra l’altro uno dei migliori in seduta di esame e ha meritato il titolo di migliore tra gli allievi maschi. Ma mentre Il Collegio 4 andava ancora in onda, sui social e sul web sono circolate delle notizie non veritiere a detta di Mario che, alla fine del reality, ha deciso di prendere posizione e mettere un punto alla chiacchiere, forse anche troppe.

LE PAROLE DI MARIO TRICCA SUI SOCIAL: SUI GIORNALI TANTE COSE NON VERE

Probabilmente il protagonista de Il Collegio ha deciso di prendere posizione anche perchè erano circolate quelle che sembravano essere delle sue dichiarazioni che quindi potrebbero non corrispondere al vero. In ogni caso Mario con queste parole mette a tacere tutti.

Dato che ho notato che alcuni giornali di basso rilievo da ieri hanno scritto titoli più che fraintendibili sulla mia sfera sessuale, ribadisco fermamente che sono MASCHIO ETERO e MI PIACCIONO LE RAGAZZE. Basta speculare sulla mia persona per rendere visibili i vostri articoli“

Siamo ancora molto indietro e anche se il 2020 è alle porte e in tv e sui giornali a parole si cerca di credere che non ci siano differenze tra etero e omosessuali, purtroppo non è così. Fa notizia il fatto che il protagonista di un reality sia gay? Allora siamo ancora fermi al 1982 anno in cui il reality era ambientato. Perchè la vera rivoluzione starebbe nel fatto che questa cosa non facesse più notizie. E non dovrebbe farla visto che etero, omosessuale, bisessuale, dovrebbe fare lo stesso.

A proposito del Collegio, è nata una nuova coppia dopo la fine del reality? Qui il nostro articolo

Mario Tricca dopo Il Collegio 4 prende posizione sui social: sui giornali tante fesserie ultima modifica: da