Bake Off Italia 2019: Il vincitore della settima edizione è…

Dopo quattordici puntate e ben 43 prove diverse, Bake Off Italia 2019 ha finalmente eletto il nuovo miglior pasticcere amatoriale dell’anno. La sfida era aperta per i quattro concorrenti rimasti sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore: Rong, Riccardo, Martina e Hasnaa. Come di consueto, anche in questa ultima puntata la sfida si è aperta con l’ingresso di un nuovo quarto giudice ospite: è lo chef Antonino Cannavacciuolo che, a suon di pacche, è stato il protagonista di due delle tre prove disputate nel corso della serata. Nel dettaglio, ci riferiamo alla prova creativa e alla prova tecnica.

Dopo ogni prova, i giudici hanno annunciato una eliminazione; così facendo i quattro pasticceri amatoriali sono rimasti in due: pronti ad affrontare il testa a testa finale.

Bake Off Italia 2019: il vincitore è…

Nella prima prova, la prova creativa, i quattro pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare un dolce a piacere usando gli ingredienti del cuore dello chef Cannavacciuolo: sale, olio, ricotta e limoni di Sorrento. Ad uscire subito di scena è stato Rong.

Nella temutissima prova tecnica, invece, al centro della prova è stato chiesto ai pasticceri amatoriali di realizzare un dolce ideato da Cannavacciolo: il suo dessert Cocco, Arachidi e Ananas. L’eliminato di questa seconda prova è stato Riccardo. Il match finale è stato dunque tutto al femminile.

Nella terza ed ultima prova, la prova a sorpresa, le due concorrenti rimaste in gara – Hasnaa e Martina – hanno dovuto preparare quattro dolci diversi: un dolce veloce per Benedetta Parodi, un dolce senza glutine per Damiano Carrara, un dolce al cioccolato per Ernst Knam e un dolce “da copertina” per Clelia D’Onofrio.

La fretta ha giocato un brutto scherzo ad Hasnaa visto in molte delle sue preparazioni non è riuscita a convincere del tutto i tre giudici. Al contrario, Martina – prendendosi ogni volta il tempo dovuto – ha consegnato dei dessert quasi sempre totalmente convincenti.





Nella scena seguente, le due concorrenti ma anche i giudici e a Benedetta Parodi si sono spostati nel giardino di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore per l’annuncio finale. Attorno ai protagonisti, i parenti delle due super finaliste e tutti gli ex concorrenti di questa edizione di Bake Off Italia 2019. A trionfare è stata ovviamente Martina Russo, la ventenne di Bologna.

Fra le lacrime anche un accennato commiato di addio di Clelia D’Onofrio. La Lady di Ferro lascerà lo show prima dell’ottava edizione?