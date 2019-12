All Together Now, Federico Martello conquista tutti con la sua voce e la sua storia speciale: dalla sedia a rotelle lancia il suo messaggio

Ieri sera, mercoledì 4 dicembre 2019, è tornato in onda in prima serata su Canale 5 All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Tanti i talenti che hanno conquistato il muro di esperti della musica e tra questi c’è anche Federico Martello. Federico è un giovane ragazzo con la passione per il canto, dall’entusiasmo contagioso e con una storia molto forte alle spalle. Il talento si è esibito di fronte al muro dei cento con un brano di Michael Bublé, It had better be tonight. Il muro di All together now non ha resisto alla bellissima performance di Federico Martello e il cantante è riuscito a conquistare ben 99 punti su 100.

Per un solo punto Federico non è andato direttamente in finale ma sicuramente, oltre alla sua fantastica esibizione, ha voluto lasciare un messaggio a tutti.

All Together Now, Federico Martello racconta la sua difficoltà per via della sedia a rotelle

E se Federico Martello ha conquistato il muro di All Together Now e il pubblico da casa con la sua straordinaria performance, con il suo racconto ha davvero emozionato tutti. Sì perché Federico Martello ha voluto raccontare le sue difficoltà nel rapporto con gli altri per via della sedia a rotelle su cui è costretto a stare. Federico Martello ha avuto accanto a lui la sua famiglia che lo ha aiutato e incoraggiato molto proprio nei momenti complicati. La sua mamma le ripete sempre: “Fede ora ti guardano, domani ti sorridono”. E sicuramente Federico Martello ha fatto sorridere, divertire ed emozionare il muro e il pubblico di All Together Now che è andato ben oltre la disabilità del giovane talento.

All Together Now, un talento racconta la sua storia: J-Ax interviene con le parole che tutti avrebbero voluto dire

Federico Martello ha anche raccontato che prima di partecipare ad All Together Now si è esibito anche in altri show televisivi. Ma mai ha partecipato ad altri programmi italiani. “Siamo avanti ma neanche tanto quando vedono un cantante sulla sedia a rotelle” ha spiegato il talento dello show di Canale 5. E sul racconto di Federico Martello è voluto intervenire anche J-Ax conquistato dal talento e dal coraggio del ragazzo. “Devono normalizzare la vostra presenza in tv, le persone disabili fanno tutto adesso” ha affermato il noto rapper. “Devono poter cantare anche in tv, senza sentirsi giudicati” ha poi aggiunto J-Ax. Ed effettivamente erano le parole che chiunque avrebbe detto perché Federico Martello ha conquistato tutti con il suo talento e mai nessuno dovrebbe sentirsi giudicato, a maggior ragione se affetto da disabilità. Un messaggio che in un programma in prima serata è sicuramente molto importante. Andare oltre, mai giudicare. Siamo tutti uguali. Complimenti Federico e grazie a All Together Now per il bellissimo messaggio fatto passare in tv!