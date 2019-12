Amici 19, due nuove maglie rosse, gli allievi salvano un cantante: ecco chi

Continuano le lezioni e le prove nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Questa in corso è una delle settimane più dure per i giovani talenti perché, mentre alcuni sono stati premiati con delle esibizioni speciali, molti altri sono a rischio eliminazione. Nyv e Gaia, per esempio, questo sabato si sfideranno anche in una prova molto particolare. Nyv, in sala prove, si è commossa parlando del suo brano alla ballerina professionista Elena. Ma non finisce certo qui perché proprio entro questo sabato gli allievi passeranno ad essere da diciotto a sedici ma attenzione perché le sorprese sono all’ordine del giorno e infatti…

La tensione sale e gli animi si scaldano, dunque. Che cosa sarà successo nell’appuntamento di oggi giovedì 12 dicembre 2019 con il day time di Amici 19 su Real Time? Continuate a leggere per scoprirlo!

Amici 19: arrivano due maglie rosse inaspettate ma le sorprese non finiscono

In sala relax arrivano altre due maglie rosse con il punto di domanda. I destinatari sono Skioffi e Talisa. Brutta sorpresa per il cantante e per la ballerina. In sala relax arriva poi anche la voce di Maria De Filippi a spiegare il perché di questa nuova scelta inaspettata. Talisa è consapevole di essere brava esattamente quanto i ragazzi salvi dal rischio eliminazione, come Federico. Viene però richiesta una cosa molto particolare agli allievi. Viene data infatti la possibilità di togliere la maglia rossa ad uno dei ragazzi. Ogni allievo sceglie, in modo anonimo, chi salvare tra i ragazzi a rischio eliminazione e chi riceverà più voti potrà togliere la felpa rossa. Tra i più votati dalla classe: Martina, Skioffi e Giorgia. A poter togliere la maglia rossa è il cantante Skioffi che può tornare ad indossare di nuovo la sua felpa nera tolta poco prima.

Amici 19: Giuseppe rifiuta la coreografia della Celentano, Talisa sfida Federico e…

Giuseppe non è riuscito ancora a superare le critiche della maestra Celentano e vorrebbe lavorare su una coreografia diversa da quella assegnata per esaltare davvero le sue doti. La considerazione del ballerino verso Alessandra Celentano si è abbassata e preferisce non continuare a studiare la coreografia. Come andrà a finire? Nyv e Federico, invece, continuano a provare per l’esibizione a Tu Si Que Vales e arrivano nello studio del programma tv insieme alla maestra Peparini. L’emozione dei due giovani talenti è davvero molta così quanto la loro felicità. Arrivato il sala relax però Federico ha un momento di sconforto. Il ballerino sente la mancanza della sua vita prima di Amici nonostante le tante soddisfazioni. Talisa propone una sfida al ballerino che accetta. A questo punto Timor decide di incontrare i due ballerini. Il coreografo ha fatto capire a Federico che Talisa è decisamente affamata e Timor fa ragionare il ragazzo per le mancanze espresse. Timor ha motivato molto i due ballerini. Chi vincerà la sfida tra Federico e Talisa?

Ma che cos’altro è successo in questo appuntamento con il day time di Amici 19? Anche il cantante Michelangelo indossa la felpa rossa con il punto di domanda ed è dunque a rischio eliminazione. Dopo il giudizio negativo della Pettinelli durante la puntata di sabato, il cantante chiede spiegazioni alla professoressa che trova Michelangelo rigido, impostato e indietro rispetto agli altri. L’allievo di Amici 19 ha un momento di sconforto e scoppia in lacrime negli spogliatoi. Dopo ben trentacinque minuti, Michelangelo ritorna dai compagni ma si isola e, infatti, anche in sala prove con la vocal coach, ha ancora in testa le parole della Pettinelli. Riuscirà Michelangelo a superare il peso delle parole della prof e a conquistarla con la prossima esibizione? Qualche difficoltà anche per Nicolò degli Iniko che sta cercando di lavorare sull’interpretazione. Martina invece spiazza tutti con il suo testo a lezione e le sue parole profonde sulla sua vita e la sua incredibile passione per il canto.